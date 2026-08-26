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Riia uus raudteejaam sai valmis, kuid kiirrongi oodatakse veel aastaid

Välismaa
Riia keskraudteejaam
Riia keskraudteejaam Autor/allikas: ERR
Välismaa

Lätlaste sajandi ehituse – Riia keskraudteejaama – lõunapoolne osa sai valmis. Kas Euroopa ühte moodsamasse transpordikeskusse jõuab kunagi ka mõni Rail Balticu rong, pole teada. Kiirraudtee ehitus Riiast Eesti poole ei alga rahapuudusel enne 2029. aastat.

Kuigi lätlased peavad leppima, et Rail Baltic Riiga ei jõua, on lõunanaabritel nüüd ruumikas ja ökonoomne keskraudteejaam koos keerulise maa-aluse taristuga, mille rajas Belgia, Läti ja Itaalia ettevõtete konsortsium.

Tööle võib tellijate arvates panna kvaliteedimärgi. Ligi 140 miljonit eurot investeeriti siia Euroopa Liidu ja 24 miljonit eurot Läti maksumaksjate raha. Uut jaama oli väga vaja, sest nõukaaegne vana vaksal vajab remonti ja päevas läbib Riia peamist transpordikeskust ligi 40 000 inimest.

Ette on näidata selle uue ja suure raudteejaama lõunapoolne osa. Mis saab põhjapoolest, ei tea veel keegi, ja esimene rong peaks siia jõudma 2028. aastal.

Paigaldamata on veel elektrirongide ühendused, signalisatsioon ja rööpad, sest neid lõppenud projekt ei hõlmanud. Riia linn rajab multimeediakeskuse. Rööpad tulevad praeguse laiusega, sest siia koondatakse mõne aasta pärast kogu pealinna reisirongiliiklus. Siit peaks kiiresti saama ka lennujaama.

"Osa lõunapoolseid rööpaid rongiliikluses ei kasutata. Seal kavandame ehitus- ja abitöid, et kaks raudteejaama omavahel ühendada," selgitas Läti transpordiministeeriumi riigisekretär Andulis Židkovs.

Valimiseelsele ajale väga tavatult ei osalenud tänasel sündmusel poliitikuid, isegi transpordiminister Rihards Kozlovskis jättis tulemata. Rail Balticuga Lätis hääli ei kogu.

"Rail Baltic on jõudnud pöördepunkti. Peame üle vaatama kogu projekti ja seal pakutud lahendused, et saavutada eesmärk vähem ambitsioonikate ja odavamate tehniliste lahendustega," ütles Židkovs. "Mida see kõik tähendab? Kas siis kiirrongi ei tulegi? Mille üle üldse arutlete? Jah, räägime ka tippkiiruse vähendamisest. Kuid kuni pole midagi otsustatud, pole mõtet spekuleerida," lisas ta.

Lõunasuuna ehitusel on tõmmatud pidurit, sest suures kokkuhoiuplaanis ei teata nüüd isegi, kui kõrge tuleb raudteetamm. Mis siis veel ülikallist Daugava hüdroelektrijaama sillast rääkida.

"Järgmine Euroopa Liidu rahastusperiood algab 2028.–2029. aastal. See tähendab, et põhjasuunas, Eesti poole võime mingit arengut näha alles 2029. aastal," nentis Läti Rail Balticu ettevõtte juhatuse liige Davis Blaus.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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