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Läti valitsus üritab kärpida Rail Balticu kulusid

Välismaa
Rail Balticu ehitus Riias keskturu ja bussijaama vahel.
Rail Balticu ehitus Riias keskturu ja bussijaama vahel. Autor/allikas: ERR
Välismaa

Läti valitsus otsustas neljapäeval, et Rail Balticu raudtee ehituse maksumus ei tohiks ületada 20 miljonit eurot kilomeetri kohta. Seni oli kilomeetri maksumus kuni 32 miljonit eurot.

Rail Balticu esimene etapp peaks valmima 2034. aastal, mitte algselt kavandatud 2030. aastal. Läti valitsus siiski pole veel täpsustanud, kui palju projekti esimene etapp maksma läheb. 

Transpordiministeerium ütles aga Läti Raadiole, et esimene etapp võib maksta 7,5 miljardit eurot. See oleks umbes 2 miljardit eurot rohkem kui mõne aasta eest prognoositi.

Kulbergs ütles, et tuginedes sõltumatute konsultantide uuringule, otsustas valitsus, et maksumus ei tohi ületada 20 miljonit eurot raudteeliini kilomeetri kohta. See summa ei hõlma suuri rajatisi, kuid katab rööbastee, elektrifitseerimise ja signalisatsioonisüsteemid, võimaldades rongil füüsiliselt mööda põhitrassi liikuda. 

Kulbergs märkis, et Läti poolt 2023. aasta detsembris täisühinguga E.R.B. Rail JV sõlmitud põhitrassi leping on äärmiselt ebasoodne, kuna tuleb maksta hüvitist ajal, mil ehitustöid ei toimu ja kulud aina kasvavad. 

Kulbergs rõhutas, et keegi peab sõlmitud lepingu eest vastutust kandma. Ta selgitas, et põhitrassi lepingu suurim probleem seisneb selles, et selle koostamisse ei kaasatud spetsialiste, kes oleksid kaitsnud riigi huve. 

"Meid lihtsalt veeti ninapidi," ütles peaminister. 

Läti valitsus hakkab nüüd uurima, kuidas olemasolevat lepingut muuta. Täpsem esimese etapi maksumus peaks selguma detsembriks.

Kulbergs tõi välja, et Eesti ja Leedu sõlmisid lepingud põhitrassi lõikude ehitamiseks kohalike töövõtjatega, tagades seeläbi konkurentsipõhise hankega madalaima hinna. Lahendusi kommenteerides ütles ta, et need on keerulised ja arutelud alles käivad. Ta rõhutas, et riik peab palkama oma poolele spetsialistid, kes kaitseksid riigi huve ja hindaksid, milline on parim lahendus, vahendas BNS. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM/BNS

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