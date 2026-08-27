Valmis Riia keskjaam vajab tööle hakkamiseks juurde raha

Läti raadio teatas, et Rail Balticu projekti raames rajatav Riia uus keskraudteejaam on peaaegu valmis, kuid eeldatavasti avatakse see reisijatele alles kahe aasta pärast. Jaama täielikuks kasutuselevõtuks ja rööpmelaiuse muutmiseks on vaja veel juurde raha.

Uude jaama on rajatud kolm kõrget perrooni. Kõik perroonid on kaetud katusega ning varustatud infotahvlite ja turvakaameratega.

Kuigi uut hoonet nimetatakse Rail Balticu Riia keskraudteejaamaks, siis esialgu hakkavad jaama kasutama praegused Läti elektrirongid. Tulevikus kohandatakse neli rada Euroopa rööpmelaiusele, kui Rail Balticu rongid peaksid Riiga jõudma

Ehitusfirma BERERIX tegevjuht Guntis Āboltiņš-Āboliņš ütles, et see pole keeruline ülesanne.

"See ei nõua ka eriti suuri kulutusi, kuna rööpad ja killustikupõhi on sisuliselt samad. Muidugi tuleb kohandada signalisatsioonisüsteeme, kuid üldiselt pole tegemist tehniliselt väga keerulise tööga. Me teame, kuidas seda teha," ütles Guntis Āboltiņš-Āboliņš.

Nagu ka paljude teiste Läti Rail Balticu projektide puhul, kujuneb ka Riia sõlme ehitus algselt plaanitust kallimaks.

Jaamahoone avatakse reisijatele 2028. aasta keskel. Kogu Riia sõlme peale on seni kulutatud umbes 450 miljonit eurot, millest 140 miljonit eurot on kulunud klaasfassaadi ja kaarja katusega jaamahoonele.

2019. aastal sõlmitud projekti algse lepingu väärtus oli 430,5 miljonit eurot. Seega on kulud juba praegu esialgsest prognoosist suuremad.

"Leping näeb ette ka hindade indekseerimist, mis katab tänaseks tekkinud inflatsiooni. Lisaks on projektis tehtud muudatusi, sealhulgas lisatud täiendavaid rööbasteid ja muid funktsionaalseid täiustusi," ütles Guntis Āboltiņš-Āboliņš.

Samas ei piisa juba kulutatud 454 miljonist eurost veel uue jaamaosa täielikuks avamiseks rongiliikluseks.

"Vajalik lisarahastus oleks ligikaudu 30 miljonit eurot. See summa kuluks rööbastee, kontaktvõrgu ja signalisatsioonisüsteemide täielikuks väljaehitamiseks. Alles seejärel saaksid reisirongid jaama seda osa kasutada," ütles Lätis Rail Balticu ehitamise eest vastutava riigifirma Eiropas Dzelzceļa līnijas juhatuse liige Dāvis Blaus.