Pühapäeval on päikesepaisteline ilm

Pühapäeval ilm paraneb tänu sellele, et öösel eemaldub sajune madalrõhulohk Eesti kohalt kirdesse ja Skandinaavia kohal olev kõrgrõhkkond laieneb servaga üle Eesti. Öö hakul võib veel Kagu-Eestis veidi vihma sadada, kuid samal ajal loode poolt juba taevas selgineb. Õhk jahtub selge taeva all kohati 0 kraadi ümbrusse, rannikul jääb 10 kraadi juurde. Ja ka suurem osa päevast möödub päikesepaisteliselt ja kuivana.

Öö tuleb pilves ja Ida-Eestis võib kohati vähest vihma sadada. Pärast südaööd loode poolt alates taevas selgineb ja Kagu-Eestis on ka paiguti udu. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-10, rannikul iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni 6 kraadi, rannikul kuni 10 kraadi sooja.

Hommik on valdavalt selge taevaga ja paiguti on veel udu. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul iiliti 13 m/s ning sooja on 2 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi.

Päev on selge või vähese, õhtul saartel ja rannikualadel vahelduva pilvisusega ja sajuta. Põhjakaare tuul puhub 3-9, rannikul iiliti 13 m/s ja sooja on 8 kuni 11 kraadi.

Ilm esmaspäevast kolmapäevani püsib kuiv, selge või vähese pilvisusega ja ka tuul on mõõduka tugevusega. Selge taeva all on küll ööd jahedamad, kohati võib õhutemperatuur langeda -3 kuni -2 kraadini, samas rannikul on sooja kuni 9 kraadi. Päevased kraadid kerkivad kuni 13 kraadini. Neljapäev on aga sajusem ja öö soojem.