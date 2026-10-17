X!

Pühapäeval on päikesepaisteline ilm

ilm
Sügisene ilm
Sügisene ilm Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
ilm

Pühapäeval ilm paraneb tänu sellele, et öösel eemaldub sajune madalrõhulohk Eesti kohalt kirdesse ja Skandinaavia kohal olev kõrgrõhkkond laieneb servaga üle Eesti. Öö hakul võib veel Kagu-Eestis veidi vihma sadada, kuid samal ajal loode poolt juba taevas selgineb. Õhk jahtub selge taeva all kohati 0 kraadi ümbrusse, rannikul jääb 10 kraadi juurde. Ja ka suurem osa päevast möödub päikesepaisteliselt ja kuivana.

Öö tuleb pilves ja Ida-Eestis võib kohati vähest vihma sadada. Pärast südaööd loode poolt alates taevas selgineb ja Kagu-Eestis on ka paiguti udu. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-10, rannikul iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni 6 kraadi, rannikul kuni 10 kraadi sooja.

Hommik on valdavalt selge taevaga ja paiguti on veel udu. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul iiliti 13 m/s ning sooja on 2 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi.

Päev on selge või vähese, õhtul saartel ja rannikualadel vahelduva pilvisusega ja sajuta. Põhjakaare tuul puhub 3-9, rannikul iiliti 13 m/s ja sooja on 8 kuni 11 kraadi.

Ilm esmaspäevast kolmapäevani püsib kuiv, selge või vähese pilvisusega ja ka tuul on mõõduka tugevusega. Selge taeva all on küll ööd jahedamad, kohati võib õhutemperatuur langeda -3 kuni -2 kraadini, samas rannikul on sooja kuni 9 kraadi. Päevased kraadid kerkivad kuni 13 kraadini. Neljapäev on aga sajusem ja öö soojem.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:15

Valitsev Balti meister Pärnu alistas avamängus Selver x TalTechi

22:00

ETV spordisaade, 17. oktoober

21:36

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:31

Tribuntsov MK-sarjast: tundsin, et olen King Kong, aga sain vitsad kätte

21:17

Viipekeelsed uudised

21:05

Kloogal pressiti lastele talveks mitu tonni õunu mahlaks

21:04

Pühapäeval on päikesepaisteline ilm

21:04

Kaju Trumpi otsustest: vahevalimised siia ei puutu

20:54

Drell viskas Neptunase võidukorvi

20:23

Tartu Ülikool ja Kalev võitsid suurelt

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

16.10

Meedia: Trumpi uus pressiesindaja lasti ametist lahti

14:42

Trump pani kongressis vastu võetud Vene-sanktsioonid pausile Uuendatud

12:52

Venemaa korraldas ühe suurima rünnaku Ukraina energiataristule Uuendatud

07:41

Kristina Kallase nõunik lahkub ja läheb sotsidesse

12:11

Uuring: Le Peni valimisvõidu korral kaaluks pea pooled moslemid riigist lahkumist

16.10

Putini erisaadiku sõnul arutavad Venemaa ja USA ühiseid majandusprojekte

16.10

Eesti ja Läti vahel on kujunenud tüliõunaks piiriäärne hübriidpark

11:49

NATO hakkab harjutama rahuvägede saatmist Ukrainasse

18:31

Inimesed jätavad järjest rohkem raviarveid maksmata

16.10

Õiguskantsler: magamistoal peab ka sundventilatsiooni korral olema aken

ilmateade

SPORT

22:15

Valitsev Balti meister Pärnu alistas avamängus Selver x TalTechi

22:00

ETV spordisaade, 17. oktoober

21:31

Tribuntsov MK-sarjast: tundsin, et olen King Kong, aga sain vitsad kätte

20:54

Drell viskas Neptunase võidukorvi

loe: kultuur

16:31

Nädala album. Florian Wahl naaseb "Rahutuviga" turvalisemale pinnale

16:11

Arvustus. Poeesia ja praktika ehitustandril

15:01

Arvustus. Sissejuhatus kaamosesse

14:51

Ansambel Sadu: tihe suvi kasvatas ja tegi tugevamaks

loe: eeter

14:51

Ansambel Sadu: tihe suvi kasvatas ja tegi tugevamaks

13:55

Maarja Vaino: oleme sellega ära harjunud, aga "Tões ja õiguses" on midagi väga erilist

12:48

Marta Vaarik: ühiskondlike projektide vahel on tore ka palgatööd teha

12:21

Vaata uuesti: noorte Eurovisioonil käinud Arhanna üllatusetteaste "Suures muusikamängus"

Raadiouudised

18:25

Päevakaja (17.10.2026 18:00:00)

16.10

Euroopa Liit otsib Ukrainale uueks aastaks uut rahastust

16.10

Narva linnavõim taastab tasuta linnalehe

16.10

Päevakaja (16.10.2026 18:00:00)

16.10

Mäo liiklussõlmes valmisid 5 bussipeatust, 2 ringristmikku ja 30-kohaline parkla

16.10

Haljala-Kukruse teelõigu trass eriplaneeringus oluliselt ei muutu

16.10

Tartu hinnangul pidurdab riiklik looduse taastamise kava linna arengut

16.10

Tuuleparke soodustav preemia on ühe MTÜ hinnangul põhiseadusega vastuolus

16.10

Venemaa jätkab hübriidtegevust ka Ukrainat toetavate riikide suunal

16.10

Raadiouudised (16.10.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo