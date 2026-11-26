Reedel jätkab Skandinaavia kõrgrõhuala teed Baltimaade kohale. Öö on meil laialdaselt selge taevaga ning õhutemperatuur langeb öösel -5 kraadi ümbrusesse. Ka päeva maksimum jääb valdavalt null kraadist madalamale.

Öö tuleb sajuta, Lääne-Eestis peamiselt selge taevaga ja Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1 kuni 10, puhanguti 14 m/s ja õhutemperatuur on -1 kuni -7, rannikul 0 kuni +2 kraadi.

Hommik on selge ja vähese pilvisusega ja ilm kuiv. Põhjakaare tuul puhub sisemaal 2-6, rannikul 5-10, iiliti 13 m/s. Külma on 2 kuni 6 kraadi, rannikul tõuseb õhutemperatuur kuni +1 kraadini.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja ilm püsib sajuta. Põhjakaare tuul puhub 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s ja õhutemperatuur jääb vahemikku on -2 kuni +2 kraadi.

Laupäev tuleb suurema sajuta, küll võib päeval rannikualadel paiguti vähest lund, lörtsi ja ka vihma sadada. Öö tuleb külm, kraade on -2 kuni -8, tuulepealsel rannikul on pisut soojem. Päeval on -3 kuni +4 kraadi. Pühapäeva öö võib rannikul olla taas pisut sajune, ilm päeval aga peamiselt kuiv. Öösel on külma kuni 6 kraadi, päeval jääb õhutemperatuur vahemikku -3 kuni +3 kraadi. Esmaspäev tuleb kõrgrõhkkonna mõjul veel suurema sajuta, kuid õhtul võib saartel veidi lörtsi ja vihma tulla. Öine keskmine õhutemperatuur langeb -5 kraadini, päeval on keskmiselt 1 kraad külma. Ja lõuna- ja edelatuul tugevneb ning püsib tugev ka teisipäeval, mil võib oodata taas vähest sadu saartele ja Loode-Eestisse.