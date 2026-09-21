Teisipäeval on vähese- ja vahelduva pilvisusega ilm

Teisipäeval kaugeneb Põhja-Euroopa kohal olev madalrõhkkond kirdesse ja üle Skandinaavia sirutub Läänemereni laienev kõrgrõhuhari. Sajuvõimalus öösel väheneb ja tuul nõrgeneb, kuid mitmel pool tekib udu ning õhutemperatuur võib langeda lausa 5 kraadini. Päeval on sajuvõimalus endiselt väike ja õhusoe tõuseb udu hajudes laialdaselt üle 15 kraadi. Musta mere äärest jõuab aga Valgevene kohale uus tsüklon, mis võtab suuna Baltimaadele. Õhtul lisandub kagu poolt pilvi ja ööl vastu kolmapäeva levib sajuala Ida-Eesti kohalt üle maa lääne suunas.

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma ja mitmel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul 4-10, saartel iiliti 13 m/s. Sooja on 5 kuni 10, rannikul kuni 13 kraadi.

Hommikune taevas on vähese- ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada nõrka vihma. Mitmel pool on udu ning tuul puhub valdavalt põhjakaarest 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhusoe jääb vahemikku 6 kuni 14 kraadi.

Päeval sajab üksikutes kohtades vähest vihma ja puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärastlõunal puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Öösel jõuab Võrumaale tihedam sadu, mis hommikuks laieneb üle Eesti idaosa ja jõuab päeval ka maa lääneossa. Puhub võrdlemisi tugev põhja- ja kirdetuul, ning sooja on öösel 5 kuni 13, päeval 12 kuni 17 kraadi.

Ka neljapäev toob vihmasadusid, hommiku poole Ida-Eestisse, hiljem ka mujale mandrile. Tuul püsib endiselt tugev ja päeval võib olla kohati isegi kuni 18 kraadi sooja. Sadusid jagub ka reedesse ja laupäeva ning päevane õhusoe püsib 10 kuni 15 kraadi vahel.