Reedel on nii päikest kui ka vihma

Reede öösel jääb Eesti idapiiri taha taanduva kõrgrõhuvööndi ja Skandinaaviast Läänemerele ulatuva madalrõhuala piirile. Tuul hakkab saartelt alates tugevnema, kuid ilm püsib veel sajuta. Päeval läänepoolse madalrõhuala surve süveneb. Pilvisus tiheneb ning saartel ja Loode-Eestis suureneb vihma võimalus.

Saabuval ööl on pilvisus muutlik, kagu pool hõredam. Ilm on sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti udu olla. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul lõuna- ja edelatuul 5-10, iiliti 16 m/s. Õhusooja on 2 kuni 7, Lääne-Eestis 8 kuni 13 kraadi.

Reede hommik tuleb muutliku pilvisusega ja sajuta. Tuul puhub lõunast ja edelast 5-12, rannikul iiliti 16 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 8, rannikul kuni 12 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega, kagu pool vähese ja vahelduva pilvisusega ning Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, iiliti 13, rannikul kuni 16 m/s. Õhtu poole tuul sisemaal nõrgeneb. Sooja on oodata 10 kuni 14 kraadi.

Laupäeval on pilvisus vahelduv ning vihmahood liiguvad Lääne- ja Põhja-Eesti kohalt ida-kagu suunas. Õhtul hakkab taevas järk-järgult selginema. Pühapäeva öösel rabistab veel vaid Kagu-Eestis hoovihma, päev tuleb juba kõikjal sajuta. Sooja on laupäeval keskmiselt 12, pühapäeval 11 kraadi. Uue nädala alguses paistab küll päike, kuid selge taeva all saavad ka temperatuurid langeda. Esmaspäeval on sooja keskmiselt 9, teisipäeval 10 kraadi, kuid öösel esineb mõnel pool ka miinuskraade.