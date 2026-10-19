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Venemaa ründas öösel Kiievit taas rakettidega

Välismaa
Autod sõidavad elektrikatkestuse ajal Kiievi tänaval
Autod sõidavad elektrikatkestuse ajal Kiievi tänaval Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SERGEI SUPINSKY
Välismaa

Ukraina pealinna Kiievit raputasid ööl vastu esmaspäeva taas mitmed plahvatused, kui Venemaa tulistas pealinna pihta ballistilisi rakette. Trump kritiseeris taas Zelenskit.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 19. oktoobril kell 5.40:

- Venemaa ründas öösel Kiievit taas rakettidega;

- Trump kritiseeris taas Zelenskit;

- WSJ: Putin tegi ettepaneku Trumpi ja Xi tippkohtumiseks Ukraina osas.

Venemaa ründas öösel Kiievit taas rakettidega

Ukraina pealinna Kiievit raputasid ööl vastu esmaspäeva taas mitmed plahvatused, kui Venemaa tulistas pealinna pihta ballistilisi rakette.

Kiievi linna sõjaväeadministratsiooni esialgsetel andmetel sai surma vähemalt kolm inimest.

Linnaelanikel oli enne rakettide tabamust väga vähe aega hoiatuseks. Kohapeal viibivate väljaande Kyiv Independent ajakirjanike sõnul toimusid plahvatused pea samaaegselt õhuhäiresireenide käivitumisega.

"Telefonihoiatused saabusid hetk enne plahvatusi. Samas kui tänavasireenid hakkasid ulguma plahvatuste ajal," teatas peatoimetaja Olga Rudenko.

"Õhurünnakus sai muu hulgas tabamuse meditsiinikeskus Desnjanski linnaosas. Dniprovski linnaosas sai tabamuse veel üks hoone," teatas Kiievi linnapea Vitali Klõtško.

Linnapea sõnul on sündmuskohtadele saadetud päästeteenistused. Teatatud on vähemalt ühest hukkunust, kuid kahjustuste ulatuse või ohvrite koguarvu kohta pole veel kindlat teavet.

Ootamatu ballistiliste rakettide rünnak toimus vaid mõni tund pärast seda, kui president Volodõmõr Zelenski kinnitas õhtuses pöördumises rahva poole veelkord, et USA on taasalustanud Ukrainaga luureandmete jagamist Venemaa raketistartide kohta.

Sageli tabavad Venemaa kiired ballistilised raketid väga väikese eelhoiatusega.

Trump kritiseeris taas Zelenskit

USA president Donald Trump kaitses pühapäeval oma otsust tühistada mõned Venemaa-vastased sanktsioonid. Samuti kritiseeris ta taas Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit. 

Minu otsus Venemaa kohta on väga lihtne. Ma olen Venemaa ja Ukraina vahelises sõjas rahu läbirääkimiste protsessis ega taha teha midagi, mis rumalalt Venemaa läbirääkimislaua tagant eemale peletaks. Zelenskit ei huvita ja ausalt öeldes, kogu selle raha juures, mida Euroopa talle annab ja mida Biden talle varem andis, ei taha ta seda sõda lõpetada ja ilmselt pole seda kunagi teinud, kirjutas talle endale kuuluval sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

WSJ: Putin tegi ettepaneku Trumpi ja Xi tippkohtumiseks Ukraina osas

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin tegi ettepaneku, et tema, president Trump ja Hiina liider Xi Jinping kohtuksid järgmisel kuul arutamaks võimalusi pidada läbirääkimisi nelja-aastase Ukraina konflikti lõpetamiseks, kirjutas pühapäeval väljaanne Wall Street Journal.

Meediakanal toetus aruteludega kursis olevate allikate informatsioonile.

Plaan kujutab endast Putini püüdlust lõigata kasu Trumpi ja Venemaa liidri soojenevatest suhetest, mis on teinud murelikuks Ukraina ning tema liitlased Washingtonis ja Euroopas. Selline tippkohtumine ilma Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski osaluseta oleks pretsedenditu ja paneks häirekellad helisema nii Euroopa pealinnades ja ka mujal.

"Putin käis selle idee välja 9. oktoobril peetud telefonivestluses Trumpiga," ütles asjaga kursis olev endine Venemaa luureohvitser. Samas vestluses saavutati ka kokkulepe, mille kohaselt USA ostab Venemaa diislikütust ja hõlbustab selle müüki maailmaturul.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitas, et võimaliku kohtumise üle peetakse arutelusid.

"Kohtumise enda või selle võimaliku päevakorra osas pole veel selget arusaama, kuigi kõik kolm osapoolt tunnistavad sellise kohtumise toimumise hüpoteetilist võimalust," ütles Peskov väljaandele Wall Street Journal.

Üks USA kõrge ametiisik ütles, et Trump ei ole sellise tippkohtumisega nõustunud. USA president võib olla sellele ideele siiski avatud, kui arvestada Trumpi soovi täita kampaaniaga antud lubadus sõda lahendada.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/The Kyiv Independent/DW

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