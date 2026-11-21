CNN-ile antud intervjuus sõnas Zelenski, et USA presidendi otsustada on, "kuidas ta Putinit nimetab", kuid "meie jaoks on ta vaenlane... meie jaoks on ta tapja".

Enne neljapäeval toimunud ajaloolist kolmepoolset kohtumist Hiina liidri Xi Jinpingi ja Putiniga nimetas Trump Putinit oma sõbraks ning märkis, et kahel liidril on olnud suurepärased suhted juba aastaid.

Ametnike teatel jätkusid Venemaa rünnakud ka öösel: Zelenski kodulinnas Krõvõi Rihis (Dnipropetrovski oblastis) hukkus raketirünnakute ja droonilöökide tagajärjel kaks inimest, sealhulgas üks 7-aastane poiss, ning 52 inimest sai vigastada.

Ukraina riikliku eriolukordade teenistuse andmetel sai kirdeosas asuvas Harkivi oblastis vigastada 11 inimest ning loodes asuvas Rivnes üks inimene.

Reedel hukkus Venemaa rünnakutes, mis olid suunatud pealinna Kiievi sildadele ja Lääne-Ukraina raudteejaamadele, vähemalt üheksa inimest. Zelenski nimetas seda rünnakut tänavuse aasta suurimaks – Venemaa ründas Ukrainat 110 raketi (sealhulgas 27 ballistilist raketti) ja enam kui 400 drooniga.

Rünnakud toimusid vaid mõni päev pärast seda, kui Ukraina oli Krimmi silda raskelt kahjustanud.

Mõni tund pärast reedeseid rünnakuid Ukraina vastu ütles Trump Valges Majas ajakirjanikele, et Putin "tahaks väga sõja lõpetada".

"Nad [Zelenski ja Putin] mõlemad tahavad selle lõpetada, ja on väga hea, et mul on nendega suhted," sõnas Trump reedel.

Trump rõhutas taas oma seisukohta, et Venemaa liider on tema sõber, kuid märkis, et ei oska öelda, kas Putin on sõber ka USA-le.

Zelenski aga ütles, et hoolimata Trumpi hoiakust peab tema Putinit mõrvariks.

"Arvan, et enamiku maailma inimeste jaoks on ta tapja, sest ta tapab – muide, ta tapab iga päev ja öö," ütles ta CNN-ile.

Zelenski lisas, et Putini nimetamine sõbraks tähendab, et ta ei tunne piisavat survet.