Sõja 1635. päev: Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 16. augustil kell 15.46:

- Ukraina ründas Venemaal Kamensk-Šahtinskis raketikütuse tehast;

- Ukraina merevägi ründas Krimmis Vene raketisüsteemi Bastion;

- Venemaa rünnakus Kiievile sai viga vähemalt kaks inimest;

- Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega;

- Ukraina ründas Moskvat droonidega, tabamuse sai taas Wildberriese ladu;

- Ukraina eriväelased võtsid vangi kolm Vene sõdurit;

- Ukraina on hakanud kasutama süvalöökideks Venemaale ka Briti droone;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1370 sõdurit.

Ukraina ründas Venemaal Kamensk-Šahtinskis raketikütuse tehast

Ukraina ründas ööl vastu pühapäeva Venemaal Kamensk-Šahtinskis tehast, mis toodab tahkekütust mitmikraketiheitjatele Uragan, Smertš ja Tornado-S, teatas relvajõudude peastaab Telegramis.

"Ööl vastu 16. augustit 2026 ründasid Ukraina kaitseväe üksused vaenlase sõjatööstuskompleksi "Kamenski tehast" Kamensk-Šahtinskis, Rostovi oblastis," öeldi teates.

Peastaabi teatel puhkes tehase territooriumil tulekahju. Rünnaku tekitatud kahju ulatus ja tulemused on täpsustamisel.

Lisaks mitmikraketiheitjatele toodab tehas kütust ka teistele raketisüsteemidele. Selle ettevõtte toodangut kasutatakse otseselt Venemaa relvajõudude vajaduste rahuldamiseks.

Ööl vastu pühapäeva ründas Ukraina merevägi Venemaa okupeeritud Krimmis rannikukaitse raketisüsteemi Bastion stardipositsioone ja paigutuskohti.

Ukraina merevägi ründas Krimmis Vene raketisüsteemi Bastion

Ukraina merevägi ründas ööl vastu pühapäeva Venemaa okupeeritud Krimmis rannikukaitse raketisüsteemi Bastion, mis oli tulistanud Ukrainasse Oniks ja Tsirkon rakette, edastas uudisteportaal Ukrinform.

Merevägi ütles oma Facebooki kontol, et vaenlane kandis märkimisväärset kahju nii relvastuse, varustuse kui ka inimeste osas.

Venemaa rünnakus Kiievile sai viga vähemalt kaks inimest

Venemaa öises raketirünnakus Kiievile sai vigastada vähemalt kaks inimest, linna kahes rajoonis tekitasid plahvatused purustusi ja tulekahjusid.

Suurima ründe all olid Kiievis Oboloni rajoon ja Holosijivi rajoon.

Oboloni rajoonis puhkes pärast venelaste rünnakut turul suur tulekahju ning seal sai kaks inimest vigastada. Samuti põhjustas plahvatuslaine ühele hoonele väiksemaid kahjustusi ja raketi rusud tabasid veel üht hoonet.

Holosijiv rajoonis puhkes tulekahju ühes mitteeluhoones, mille päästjad kustutasid.

Teave võimalike ohvrite kohta on selgitamisel. Kohalikud päästeteenistused tegelevad rünnaku tagajärgede likvideerimisega.

Rünnak Kiievile oli osa Venemaa ulatuslikust öisest rünnakust mitme Ukraina piirkonna vastu.

Samal ajal teatati plahvatustest Poltavas ja Dnipros ning Krõvõi Rih oli ballistiliste rakettide ja droonide rünnaku all.

Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega

Ööl vastu pühapäeva raputas Kiievit taas Venemaa ballistiliste rakettide rünnak, mõne minuti jooksul kostis Ukraina pealinnas mitu plahvatust, vahendasid Kyiv Independent ja uudisteagentuur AFP.

Venemaa on oma kurnamissõjas Ukraina vastu üha enam kasutanud kaugmaarakette, millele Ukraina on viimastel nädalatel vastanud droonirünnakutega sügaval Venemaa territooriumil.

Kiievi kesklinnas kostis kohapeal viibiva ajakirjaniku sõnul kohaliku aja järgi umbes kell 2.50 kokku neli väga valju plahvatust.

Teise ajakirjaniku sõnul kostis linna Petšerskõi linnaosas kolme minuti jooksul pärast õhuhäire signaali kuus plahvatust, mistõttu ei jäänud aega varjupaika otsida.

Kiievi linna sõjaväeadministratsioon teatas, et Venemaa rünnakute tagajärjel on Obolonskõi linnaosas puhkenud tulekahju ühes ärihoones.

Ka Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas plahvatustest pealinnas, mis on tema sõnul ballistiliste rakettide rünnaku all.

Klõtško sõnul süttis veel üks hoone põlema Holosiivskõi linnaosas. Ohvrite kohta seni teateid pole

Õhuvägi hoiatas pärast keskööd Venemaa ballistiliste rakettide rünnaku ohu eest, tühistades hoiatuse kell 2.35. Vaid mõni minut hiljem, kell 2.46, tekkis oht uuesti.

Samal ajal tõrjus Venemaa järjekordse pealinnale lähenenud drooniparve.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas riiklikul platvormil MAX mitmes postituses, et Vene väed tulistasid alla umbes 28 Moskva suunas lennanud drooni.

Venemaa korraldab regulaarselt surmavaid rünnakuid Ukraina linnadele ja tsiviiltaristule.

Võimude teatel ründasid Vene väed 11. augustil Zaporižžjat ja Kiievit, kasutades Põhja-Korea ballistilisi rakette ja tiibrakette Tsirkon. Rünnakus hukkus seitse Zaporižžja terasetehase Zaporižstal töötajat ja kokku sai Zaporižžjas vigastada 24 inimest. Kiievis sai viga veel üks tsiviilisik.

8. augustil sai Venemaa ballistiliste rakettide rünnakus Ukraina pealinnas ja Kiievi oblastis surma neli inimest, sealhulgas kolmeaastane laps. 5. augustil toimunud teises ballistiliste rakettide rünnakus hukkus pealinnas ja selle ümbruses 17 inimest.

Ukraina ründas Moskvat droonidega, tabamuse sai taas Wildberriese ladu

Moskva oblasti kuberneri Andrei Vorobjovi väitel ründasid Ukraina väed pühapäeva öösel droonidega mitmeid linnu üle kogu oblasti. Löökide tagajärjel sai kahjustada Venemaa suurimale veebikaubamajale Wildberries kuuluv ladu.

Kuberneri sõnul puhkes Moskva lähedal Koledino külas asuvas laos pärast Ukraina vägede rünnakut tulekahju. Seirekanal Exilenova Plus avaldas väidetavaid videomaterjale rünnaku toimumisest.

Samuti süttis rünnaku käigus Domodedovo linnas asuv Severnaja Domodedovo tootmis- ja logistikakompleks, edastas kanal.

Vorobjovi sõnul hävitas Venemaa õhutõrje öö jooksul Moskva oblastis 187 Ukraina drooni, sealhulgas Domodedovos, Podolskis, Stupinos, Odintsovos, Naro-Fominskis, Ramenskojes, Tšehhovis, Kolomnas, Kaširas ja Jegorjevskis.

Kuberner nimetas toimunut "lähiaja üheks massiivseimaks droonirünnakuks Moskva oblasti vastu". Tema väitel hukkus rünnakutes üks inimene.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin aga väitis, et piirkonna kohal toodi alla lausa 201 drooni. Tema sõnul suundus Moskva oblasti poole kokku 600 mehitamata õhusõidukit.

Rünnakutest teatati ka edelaosas asuvas Rostovi oblastis. Kuberner Juri Sljusari andmetel tulistati kolme linna ja üheksa rajooni kohal alla 150 drooni ning raketti. Tema väitel hukkus rünnakutes viis ja sai vigastada üks inimene.

Venemaa kaitseministeeriumi teatel tulistas õhutõrje öö jooksul mitmes piirkonnas alla 822 Ukraina drooni. Avaldatud arvu põhjal oleks tegemist ühe seni suurima Ukraina droonirünnakuga Venemaa territooriumile.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venemaa sisemaal ja okupeeritud aladel eesmärgiga nõrgendada Moskva sõjapidamisvõimet.

Ukraina eriväelased võtsid vangi kolm Vene sõdurit

Ukraina relvajõudude erioperatsioonide üksuse võitlejad ründasid ühel operatsioonisuunal Venemaa vägede positsioone ja võtsid vangi kolm Vene sõdurit, vahendas pühapäeval Ukrinform.

"Salaja tegutsedes imbusid erioperatsioonide üksuse võitlejad operatsioonipiirkonda ja ründasid vaenlase positsioone. Pärast vaenlase redupaikade avastamist pakkusid võitlejad neile võimalust alistuda vastupanuta, kuid vaenlane ei kasutanud seda võimalust," seisab avalduses.

Vastasseisus sai üks Vene sõjaväelane surma, kolm võeti vangi. Samuti konfiskeeriti relvi, sidevarustust ja dokumente.

Eriväelased lisasid, et operatsioonis osalejad leidsid ka metskitsepoja ja evakueerisid selle ohualast.

Ukraina on hakanud kasutama süvalöökideks Venemaale ka Briti droone

Ukraina on hakanud viimase kuue kuu jooksul kasutama Briti droone süvalöökideks Venemaa territooriumile, kirjutas The Times Ukraina kaitseväe allikale viidates.

Rünnakutes kasutatud relvade hulka kuulub BAE Systemsi reaktiivdroon Nyan, mida on katsetanud Briti kuninglik merevägi, ning veel üks droon, mille tootjaks on ettevõte, mida väljaanne turvakaalutlustel ei nimetanud.

Enamik süvalöögioperatsioone viiakse läbi Ukraina droonidega, kuid Kiiev on saavutanud märkimisväärset edu ka Briti mehitamata lennumasinatega, ütles Ukraina kõrge sõjaväeallikas.

Briti droonidega tabatud sihtmärkide hulka kuuluvad naftatöötlemistehased Moskva lähedal, Jaroslavlis ja Volgogradis, vahendas The Timesi Ukraina meedia.

Väidetavalt on drooni Nyan kasutatud ka Belgorodi vastu, mis asub Ukraina ja Venemaa piiri lähedal.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristu sügaval Vene territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata, ning on viimastel nädalatel rünnakuid intensiivistanud.

Ukraina relvajõud ründasid kodumaiste Flamingo-rakettidega Venemaa Savasleika sõjalennuvälja ja Roskosmose olulist rajatist Samara oblastis, kinnitas Ukraina president Volodõmõr Zelenski 15. augustil.

Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjov teatas 4. augustil, et Novosjolki tööstuspiirkonnas registreeriti mitu Ukraina droonirünnakut.

Kuigi Ukraina on varem kasutanud Venemaa vastu piiratud hulgal lääne rakette, sealhulgas Briti rakette Storm Shadow, tekitasid need vaid piiratud kahju ega suutnud konflikti käiku oluliselt muuta. Seevastu on droonide süvalöögid muutunud Ukraina arsenali kõige tõhusamaks relvaks ajal, mil lahingud rindejoonel on jõudnud ummikseisu, märkis The Times.

Vastuseks Briti droonide kasutamisele Ukraina vägede poolt võib Venemaa tugevdada hübriidsõda Ühendkuningriigi vastu, ütlesid anonüümsust palunud allikad ajalehele The Times.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1510 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 467 320 (+1510);

- tankid 12 270 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 25 151 (+7);

- suurtükisüsteemid 48 007 (+75);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2034 (+8);

- õhutõrjesüsteemid 1570 (+2);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2257 (+16);

- operatiivtaktikalised droonid 463 404 (+1920);

- tiibraketid 5007 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- eritehnika 4535 (+7);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.