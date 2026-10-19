Prantsusmaal jätkusid teist ööd rahutused

Prantsusmaal jätkusid teist ööd järjest rahutused, millega kaasnesid vägivaldsed kokkupõrked ja kaupluste rüüstamine. Prantsusmaa president Emmanuel Macron süüdistas vägivallas vasakäärmuslikke rühmitusi ja nendega liitunud kurjategijaid.

Ajaleht Le Figaro kirjutab, et laupäevased sündmused olid veel värskelt meeles, kuid see ei takistanud rüüstajatel pühapäeval tänavatele naasmast. Jõugud liikusid läbi Pariisi ning rünnatud ettevõtete täpne arv pole veel teada.

Väljaande Le Monde teatel rüüstati Pariisi kesklinnas mitut kauplust ning tuletõrjujad pidid kustutama kiirtoidurestorani ees puhkenud tulekahju.

President Macron esines pühapäeval televisioonis edastatud pöördumisega, milles süüdistas massirahutustega kaasnenud vägivallas vasakäärmuslikke rühmitusi ja nendega liitunud kurjategijaid.

"Vasakäärmuslike rühmituste liikmed, kellega liitus arvukalt kurjategijaid, panid Prantsuse linnades toime ohjeldamatut vägivalda. Rüüstati poode ning rünnati avalikke hooneid, ettevõtteid ja raekodasid. Neid stseene vaadates küsisime kõik endalt, et kuidas saavad prantslased Prantsusmaale nii teha?" rääkis Macron.

Ajalehe The Guardian teatel nõuavad nii Prantsusmaa vasak- kui ka parempoolsed poliitikud siseminister Laurent Nunezi tagasiastumist.

Pöördumises rahva poole ütles Macron, et palus Nunezil teha kõik vajalikud järeldused. "Eriti selles, mis puudutab luureandmete kogumist ja ohtude ennetamist. Ootame selgeid vastuseid," rääkis Macron.

Rahutused puhkesid juba laupäeval. Kuigi osa meeleavaldustest kulges rahumeelselt, puhkes mitmes linnas vägivaldseid kokkupõrkeid. Kümned tuhanded inimesed marssisid Pariisis ja teistes suuremates linnades, et toetada kooliõpilaste nõudmisi palgata juurde õpetajaid ja renoveerida lagunevaid koolimaju.

Protestidega ühinesid õpilaste kõrval lapsevanemad, õpetajad, pensionärid, kes väljendasid rahulolematust elukalliduse tõusu ning avalike teenuste ebapiisava rahastamise üle.

Samal ajal korraldasid teised rühmitused kogunemisi, blokeerisid tänavaid, ründasid politseinikke.

Maskides rüüstajad kasutasid tekkinud kaost ära ja varastasid kaupu. Pariisi tänavatel võis näha vandaale, kes jooksid ringi riiete ja kingakarpidega. Vägivaldseid kokkupõrkeid registreeriti ka Bordeaux's, Nice'is, Marseille's ja teistes Prantsusmaa suuremates linnades, vahendas The Guardian.