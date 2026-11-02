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Noorte meeleavaldused jätkuvad Prantsusmaal ja koguvad hoogu Saksamaal

Välismaa
Meeleavaldajad blokeerisid Hamburgi ülikooli
Meeleavaldajad blokeerisid Hamburgi ülikooli Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Georg Wendt
Välismaa

Prantsusmaal jätkuvad õpilaste meeleavaldused ning esmaspäeval blokeerisid gümnaasiumiõpilased enam kui 40 kooli. Möödunud nädalavahetusel levisid protestid ka Saksamaale.

Õpilased blokeerisid gümnaasiume Pariisis, Marseille's, Lyonis ja mitmes teises linnas. Mõnes koolis lubasid nad noorematel õpilastel siiski klassiruumidesse minna. 

Protestijad nõuavad paremaid tingimusi hariduses ja õiglasemat ülikooli vastuvõtusüsteemi. Protestid on kestnud juba mitu nädalat ning paljud õpilased on jäänud õppetööst eemale. 

Prantsusmaa haridusministeeriumi ametnik Édouard Geffray ütles, et protestide ja sügisvaheaja tõttu jäi mitmesajal tuhandel õpilasel neli kuni viis nädalat õppetunde pidamata. 

Prantsusmaal jätkusid nädalavahetusel ka elukalliduse vastased protestid. Pariisis sai süütepommirünnakus vigastada kolm politseinikku ning siseminister Laurent Nuñez süüdistas vägivallas äärmusvasakpoolseid rühmitusi. Nuñez nimetas rünnakut mõrvakatseks ning prokuratuur alustas juhtunu uurimist. 

Rahutused on aga levinud ka teistesse riikidesse. Saksamaal kogub hoogu liikumine "Gen Z regelt" (Z-generatsioon võtab ohjad enda kätte). 

Korraldajate sõnul osales nädalavahetusel protestidel umbes 120 000 inimest. Nõudmiste hulgas olid suuremad investeeringud haridusse, meetmed elukalliduse vastu, kliimameetmed. Lisaks pole noored rahul, et valitsus kavatseb taastada kohustusliku ajateenistuse. 

Kuigi enamik proteste olid rahumeelsed, siis esines ka vägivalda ja rüüstamisi. Saksamaal sai vigastada üle 150 politseiniku 

Esmaspäeval üritas umbes 50 meeleavaldajat, kellest paljud olid maskides, blokeerida sissepääsu Hamburgi ülikooli majandus- ja sotsiaalteaduskonna hoonesse. Meeleavaldajad skandeerisid politseivastaseid ja Palestiina-meelseid loosungeid. 

Möödunud nädalavahetusel loopisid maskides märatsejad Frankfurdis kive, pudeleid ja süütepudeleid, vigastades enam kui 100 politseinikku. Frankfurdi politsei hinnangul kuulus vägivaldsete meeleavaldajate hulka kuni 1500 inimest. 

Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt lubas karme karistusi ja tunnustas politsei jõulist reageerimist veelgi hullema vägivalla ärahoidmisel.

"Märatsejad ja rüüstajad tuvastatakse ja võetakse vastutusele. Sellele korrarikkumisele peavad järgnema karmid karistused," ütles Dobrindt. 

Dobrindt süüdistas vägivaldseid vasakpoolseid rühmitusi ja migrantide kogukondadest pärit korrarikkujaid rahumeelsete protestide kaaperdamises. 

Hesseni liidumaa siseminister Roman Poseck ütles, et politsei arreteeris 54 inimest vanuses 13–29 aastat.

"Olen ​​nähtust šokeeritud ja pole mingit mõtet asja ilustada. Ütlen täiesti selgelt: nii ei saa asjad jätkuda," ütles Poseck. Ministri sõnul olid enamik kinnipeetutest Saksamaa kodanikud, kuid ta lisas, et paljudel rahutustes osalenutel on sisserändajataust. 

Vasakpopulistliku Die Linke kaasjuht Ines Schwerdtner ütles, et rahutused algatas väike rühm pettunud inimesi. Tema sõnul järgnesid rahutused protestidele, mis olid rahumeelsed ja õigustatud, vahendas The Times. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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