Priit Toobal sai Põhja-Sakala vallavanemaks

Kümme poolthäält, kuus täitmata sedelit ja ühel sedelil kiri: "Kindlasti mitte!", sellise tulemusega valiti kunagine riigikogu liige, vahepeal kriminaalkaristuse tõttu poliitikast eemal olnud ja viis aastat kohalikku volikokku kuulunud Priit Toobal Põhja-Sakala vallavanemaks.

Kümme häält oli 19-liikmelises volikogus ka minimaalne häälte hulk, mida vallavanemaks valimisel vaja oli, kirjutab Sakala.

Eelmise aasta detsembrist valimisliidu Meie Põhja-Sakala liidrina vallavolikogus opositsiooniliidri rolli täitnud Priit Toobali vallavanemaks saamise protsess algas septembris, mil volikogu umbusaldas kümme kuud vallavanemana töötanud Tiiu Nõmmikut.

Reedest ametisse asuv Toobal lubas kohe koostada ka saja päeva tegevuskava, et uue vallavõimu töö saaks kiirelt alata.