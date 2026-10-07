Iisaku uue põhikooli ehitushind kerkis töö käigus kaks korda

Alguses pidi põhiosa finantseerimisest tulema riigilt, kes toetas valda, kuna see sulges Iisaku kooli gümnaasiumiosa. Protsessi käigus ehituse maht suurenes ja selgus, et ehitus kallineb algse 6,8 miljoni euroga võrreldes peaaegu kaks korda. Vallale tähendab see umbes kuue miljoni eurost panust, millest enamik kaetakse laenuga, kuid vallavõimud on kindlad, et vald saab laenu haldusega hakkama.

"Oli lihtne valik, kas võtta riigi toetus vastu ja teha ning tagada, et omaosalus on suurem algselt kavandatust, või mitte teha. Mul on hea meel, et volikogu otsustas siiski selle koolimaja toetuse vastu võtta ja koolimaja sellisel kujul ära ehitada. Ma arvan, et see on igati tulevikku vaatav ja Alutaguse valla seisukohalt õige otsus," nentis Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar.

Opositsiooni hinnangul on tehtud protsessis mitmeid vigu.

"Meile ei tutvustatud uut eelarvestrateegiat, meie ees ei olnud ka lisaeelarvet ehk vallavanemal polnud õigust ilma volikogu loata minna hankesse palju suurema ehitusmahuga. Opositsioon läheb välja sellega, et avaldada vallavanemale umbusaldust, kuna me ei usalda sellist vallavanemat ja me ei kiida heaks sellist käitumist," sõnas Alutaguse vallavolikogu opositsiooni esindaja Annely Oone.

Iisaku põhikoolis õpib praegu sadakond õpilast. Uus koolimaja peaks valmima järgmisel sügisel ja see on arvestatud 135 õpilasele.