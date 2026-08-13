Luunja keskkooli direktor vabastati enne uut õppeaastat ametist

Luunja keskkooli direktor sai enda sõnul üleöö ametist priiks, kui vallavalitsus otsustas ühepoolselt töösuhte direktoriga lõpetada. Vallavanem kinnitas, et töösuhe tõesti ühepoolselt lõpetatud on, kuid teistel alustel kui need, mis direktor on avalikkuse ette toonud.

Tartumaal asuvas veidi alla 500 õpilasega Luunja Keskkoolis alustas aasta tagasi direktorina tööd Ave Kikas, kes on varasemalt olnud näiteks Mooste kooli direktor. Kolmapäevase seisuga oli Kikas töötamisregistri järgi justkui veel ametis, aga Luunja vallavalitsus oli teinud otsuse temaga töösuhe üles öelda. Jätkab Ave Kikas

"Hilja õhtul leidsin postkastist töölepingu ülesütlemise avalduse usaldamatuse tõttu ja selle järgi peaks olema mul siis täna viimane tööpäev. Mina ei ole tahtnud töölepingut lõpetada. Mind on survestatud lahkuma ja kui ma ei olnud nõus kokkuleppele minema, siis nüüd lõpetati leping ühepoolselt," lausus Kikas.

Luunja vallavanem Annika Pajumaa-Murov kinnitas, et tööleping on tööandja poolt tõesti erakorraliselt üles öeldud, kuid lahkuma pole direktorit keegi survestanud.

"See olukord, mis on tekkinud kahjuks, on lähiajal kulmineerunud," ütles Pajumaa-Murov, lisades, et tööandja ei saa kommenteerida, miks Kikas valla silmis usalduse kaotas.

Kikase sõnul on aga lepingu lõpetamise põhjendused otsitud, sest õppeaasta jooksul pole vallavõimu poolt tulnud ühtegi etteheidet või märkust direktori tööle. Koolijuhi enda hinnangul soovib ametisolev vallavõim temast n-ö vabaneda seetõttu, et Kikas määrati direktoriks eelmise vallavalituse poolt. Lumepalli on kasvatanud ehk ka kooliaja alguse küsimus, lisab Kikas.

"Juba enne mind oldi selle teemaga tegeletud ja me sügisest tegelesime edasi, planeerisime päevakava nii, nagu valitsuse määrus ütles ehk õppetunnid algaksid kella üheksast. Volikogu siis otsustas, et õppetunnid peavad ikkagi algama kell 8.15 ehk siis hoolekoguga tekkis selline vastuolu ja kuna seal on tegemist erinevate poliitiliste jõududega, siis kahjuks sattus kool ja koolijuht sinna vahele tõesti," sõnas Kikas.

Pajumaa-Murov räägib aga, et eeltoodu pole kindlasti töö kaotamise põhjuseks.

"Kes kelle tööle võtab ei oma mingit tähtsust. Avele endale on ülesütlemise sisu teada ja seal selliseid asju sees pole. Tõesti, eriarvamusi meil koolialguse ajaga oli, aga see ei ole kindlasti põhjus," kinnitas Pajumaa-Murov.

Varasemalt on meedias läbi käinud, et Kikas kasutab juhtimisstiilina hirmutamistaktikat, kuid direktor ise selle väitega ei nõustu.

"Mina lükkan selle küll ümber. Koolis on mingi selline väike hulk ametiühingu liikmeid, kes justkui on võtnud sõna kogu koolipere nimel. Tegelikult rohkem kui pooled töötajatest kirjutasid alla direktori toetuskirjale ehk on siis sellised inimesed, kes veel kevadel koolimajas olid ja andsid allkirja ja ütlesid, et meil on koos tore," sõnas Kikas.

Vallavanem lisas, et uus konkurss kooli direktori leidmiseks kuulutatakse lähiajal välja. Kikas sõnas aga, et kavatseb kindlasti pöörduda ka töövaidluskomisjoni, sest töölepingu ülesütlemine sellisel moel pole põhjendatud.