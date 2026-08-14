Luunja opositsioon tahab koolijuhi vallandamise tõttu umbusaldada vallavanemat

Luunja opositsioon soovib umbusaldada vallavanemat. Ühe põhjusena tuuaks esile Luunja keskkooli direktori üleöö vallandamine. Vallavanem nimetab umbusaldamist aga poliitiliseks ja kohati ka kiuslikuks ettevõtmiseks.

Paar päeva tagasi oli viimane tööpäev ligi 500 õpilasega Luunja keskkooli direktoril Ave Kikasel. Koolijuhi ametis jõudis Kikas olla aasta aega, kuid peab nüüd ette võtma tee töövaidluskomisjoni.

"Hilja õhtul leidsin postkastist töölepingu üles ütlemise avalduse usaldamatuse tõttu. Mind on survestatud lahkuma ja kui ma ei olnud nõus kokkuleppel minema, siis nüüd lõpetati leping ühepoolselt, ülesütlemisega," ütles Kikas.

Kikas lisas, et aasta jooksul pole vallavalitsus teinud tema tööle ühtegi märkust ja ettekirjutust ning seetõttu on vallandamise põhjused otsitud. Õli võis tulle valada koolipäeva alguse küsimus. Nimelt tegi kool ettevalmistusi koolipäeva alustamiseks kell üheksa, volikogu otsuse järgi peaksid tunnid algama aga kell 8.15.

"Seal ei olnud mingit poliitilist tausta, kindlasti ei olnud ka põhjuseks kooliaja algus. Eks Ave teab seda sisu ise kõige paremini. Mina seda kahjuks kommenteerida ei saa. See puudutab töösuhteid ja neid ei ole võimalik sellisel viisil kommenteerida," ütles Luunja vallavanem Annika Pajumaa-Murov.

Luunja keskkooli juhita jäämine on ärevaks muutnud aga ka nii mõnegi pere, kelle lapsed peaksid kahe nädala pärast Luunjas kooliteed jätkama.

"Tegemist on ikkagi augusti keskpaigaga, puudub koolijuht, meil puudub haridusnõunik, millised õpetajad meil olemas on, kas meie koolipäev algab siis 8.15, nagu on volikogu otsustanud, või tegelikult kell üheksa, nagu oli hoolekogu ettepanek. Kõik need küsimused on minu kui lapsevanema jaoks vastamata," ütles Luunja volikogu liige Pirjo Pall.

Vallavanema sõnul on uue direktori leidmiseks konkurss välja kuulutatud ja kõik mured saavad 1. septembriks lahendatud.

Direktori üleöö vallandamine on harja punaseks ajanud aga ka Luunjas ainsana opositsioonis oleval valimisliidul Luunja Hooandjad. Valimisliidu esindaja Kaire Vahejõe sõnul ei saa rahul olla vallavanema juhtimis- ega ka suhtlemisviisiga, mistõttu soovibki opositsioon vallavanemale umbusaldust avaldada.

"Täna on olukord see, kus Luunja vallas on sisuliselt üheksa tippspetsialisti minema sunnitud. Päris pika aja jooksul on kuhjunud väga palju probleeme, mis just tulenevad juhtimisprobleemidest nii personaliküsimustes, avalikus kommunikatsioonis, kui ka erinevate osapooltega koostöös. Neid probleeme oli kaheksa lehekülge, mis me umbusaldusavaldusse kokku kirjutasime," ütles Vahejõe

Vallavanem eeltoodud kriitikaga aga ei nõustu, nimetades umbusaldust poliitiliseks aktsiooniks.

"Mingisugused välja toodud elemendid seal tõesti absoluutselt tõele ei vasta. Eks ma saan need ka volikogu istungil ümber lükata. Miks see natuke kiusuna tundub... Võib-olla just sellepärast, et opositsioon on neid samu küsimusi arupärimise korras küsinud, vastused on nendele saadud, aga ju siis ei olnud piisav," ütles Pajumaa-Murov.