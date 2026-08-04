Põhja-Pärnumaa vallavanemaks sai endine Tallinna abilinnapea Kaarel Oja

Põhja-Pärnumaa vallavolikogu valis teisipäevasel istungil uueks vallavanemaks Kaarel Oja, kes pälvis salajasel hääletusel 11 volikogu liikme toetuse. Teiseks kandidaadiks olnud Angela Lõhmus kogus 10 häält.

Volikogu ees peetud sõnavõtus ütles Oja, et tema eesmärk on seista kogu Põhja-Pärnumaa valla ja selle elanike huvide eest.

Oja sõnul ootavad uut vallavalitsust ees mitmed olulised teemad, sealhulgas järgmiste aastate eelarve koostamine, haridusvõrgu analüüs ning Euroopa Liidu uue rahastusperioodi võimaluste maksimaalne kasutamine Põhja-Pärnumaa arendamiseks.

Uus vallavanem plaanib moodustada viieliikmelise vallavalitsuse, kuhu kuuluvad lisaks temale majanduse ja ettevõtluse valdkonda juhtiv abivallavanem, hariduse, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna eest vastutav abivallavanem ning veel kaks vallavalitsuse liiget.

Novembrist 2021 kuni mullu sügiseni oli Oja ametis Tallinna abilinnapeana.

Põhja-Pärnumaa valla volikogusse kuulub 21 liiget. Selles on viis valimisliidu Tasakaal liiget, viis saadikut erakonnast Isamaa, neli on valimisliidust Meie Vald, kolm saadikut kuulub Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda (EKRE), kaks on valimisliidust Inimeste Eest, kaks valimisliidust Uus Plaan.