Kaugkütte hinnad tõusevad kõikjal Eestis

Kaugkütte hinnad tõusevad tänavu sügisel valdavalt kõikides piirkondades. Kuna aga soojuse tootmine on võrgupiirkonniti nii erinev, on raske keskmist hinnatõusu välja tuua, kinnitas konkurentsiamet. Kui Tartus tõuseb toasooja hind protsendi jagu, siis Narvas 30 protsenti.

Konkurentsiamet kinnitas eelmise nädala lõpus Utilitase uue kaugkütte piirhinna Tallinnas 84 eurot megavatt-tunni eest.

"Hinnatõusu oleme suutnud siiski hoida suhteliselt kontrolli all. Tallinna hind alates novembri keskpaigast 8,5 protsenti tõusis. Maagaasi hind on tõusnud aastaga üle kahe korra, puiduhake on tõusnud, Iru-energiaplokk on tõusnud, kõik sisendid sisuliselt on tõusnud," ütles Utilitas Eesti juhatuse esimees Robert Kitt.

Utilitas loodab saada eriloa põlevkiviga kütmiseks ja käivitada Paljassaare soojuspumbajaama. Sellisel juhul hind rohkem ei tõuseks.

"Tänane hind on kehtestatud tänase parima teadmise kohaselt ja loomulikult me eeldame, et tööle hakkab Paljassaare suuremahuline reo- ja merevee soojuspumbajaam. Ja siis natukene gaasi, mis üle jääb, selle me loodame ka asendada mingil määral põlevkiviõliga," lausus Kitt.

Ligi pooltes Utilitase kaugküttepiirkondades on oodata hinnatõusu kuni 10 protsenti. Konkurentsiameti hinnangul on keeruline öelda, kui palju keskmiselt tänavu korterelamute toasoojus kallimaks läheb.

"Suurematest piirkondadest võiks öelda, et hinnad on tõusuteel, aga jällegi väga erinevalt. Tartus näiteks hind tõuseb umbes 1,1 protsenti, Pärnus ligi 14 protsenti, Tallinnas 8,5, aga Narvas üle 30 protsendi. Ja hinnad erinevad jällegi, võrgud on väga erinevad. Konkurentsiamet oma koduleheküljel avaldab neid tariife ja hinnad on seal vahemikus 53 kuni 150," rääkis konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee.

Narvas kasutatakse kaugkütteks ainult kallist maagaasi. Linnas sõltub kütte hind sellest, kas Enefit Power saab põlevkiviõliga Narva jaoks soojust toota. Elektrijaamad said selleks keskkonnaametilt vaid tingimusliku eriloa.

"Keskkonnaamet aga tegi viieteistlehelise suure paberi, kust võib nii üht kui teist välja lugeda ja Enefit Power läheb uuesti ministeeriumisse küsima täpseid nüansse, millal siis võib kasutada põlevkiviõli. Ja kui see õli kasutatakse, siis meie megavatt-tund kukub kuskil 65 euro peale. Täna teatavasti gaasiga on see 137 eurot. Kui see gaasi hind võib tõusta, et siis nad saavad kasutada. Ja keskmine hind peaks siis talvel tulema kuskil 90 kanti," ütles Narva linnapea Jaan Toots (KE).