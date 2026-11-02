Enefit Power alustab Narva kütmist põlevkiviõliga

Veel esmaspäeval saab Narva elanik kaugkütet parima võimaliku hinnaga. Balti elektrijaam, mis novembris tavaliselt elektriturule ei pääse, töötab. Koostootmisplokki köetakse põlevkivi ja biomassi seguga ning sellisel juhul on kaugkütte tootjahinnaks ilma käibemaksuta 60 eurot megavatt-tunni eest.

Arvatavasti jätkub Balti elektrijaamal tööd selle nädala lõpuni. Jaama seiskudes pannakse tööle reservkatlamaja, kus vastavalt keskkonnaameti loale saab sel talvel kütusena kasutada põlevkiviõli.

Õlist toodetud soojus on Balti elektrijaamaga võrreldes poole võrra kallim, kuid gaasiküttest viiendiku võrra odavam. Põlevkiviõlile eelise andmisel saigi oluliseks argumendiks Narva elanike maksevõime.

"Gaasitarned on meil praegu ka olemas, aga gaas on meeletult kallis, see ei ole elanikele kättesaadav ja üks tingimus keskkonnaameti loas oligi see, et see peab olema tarbijatele kättesaadav. Kui elektrituru hinnad kukuvad, siis me oleme sunnitud elektriploki välja lülitama ja siis me läheme kohe üle õliküttele," lausus Enefit Poweri juhatuse esimees Raine Pajo.

Narva linnavalitsuse andmeil on piirilinna leibkondade aastane sissetulek Eesti keskmisest kolmandiku võrra madalam. Samas on narvakate kulutused keskküttele poole võrra kõrgemad. Linnavalitsuse hinnangul paneb isegi põlevkiviõli narvakate kannatuse proovile.

"Juba üle 80 (euro megavatt-tunnist) on see, mis pigistab kõri kinni, arvestades sellega, et meil on 30 protsenti pensionäre ja nendest, kes töötavad, on väga paljud miinimumpalga peal. Me oleme eriolukorras. Nii et juba täna on Narvas, kuidas öeldakse, maksuvõimekuse piir ees," ütles Narva linnapea Jaan Toots.

Vastavalt keskkonnaameti loale saab Enefit Power kasutada Narva kütmiseks põlevkiviõli kuni küttehooaja lõpuni. Säästlikuma küttelahenduse saab Narva alles 2028. aasta lõpus.