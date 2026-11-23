Konkurentsiameti eelarvesse on igal aastal järelevalvetasudest kavandatud umbes 1,6 miljonit eurot, tasu koguneb aga pea miljoni võrra enam. Amet on teinud ettepaneku oma eelarvet suurendada, kuivõrd tegevusi on juurde tulnud, või tasusid alandada.

2021. aastal otsustas riigikogu, et majandusregulatsiooni eest peab maksma tarbija ning kehtestati järelevalvetasu ehk elektri-, gaasi-, kaugkütte- ja veesektori tegevuse eest maksavad tarbijad riigile raha. Tasu on 0,2 protsenti ettevõtja müügitulust. Konkurentsiameti eelarvesse on seda igal aastal prognoositud 1,6 miljonit eurot, kuigi lõpuks riigile laekuv summa on alati suurem, üle kahe miljoni euro.

Järgmiseks aastaks prognoositakse järelevalvetasu laekumisi ligi 2,5 miljonit eurot. Konkurentisameti juht Evelin Pärn-Lee ütles, et ettevõtetel on õigustatud küsimus, kas riik ei võta seda tasu kaudse maksustamisena.

"Tegelikult praegu nii tundubki ju. Riik küll kogub selle raha kokku, aga tegelikult väärilist sooritust selle eest tarbijale ei paku. Teine küsimus on, et seda tasu maksavad kõik reguleeeritud ettevõtete tarbijad. Kes reguleeritud teenuseid ei tarbi, nemad ju seda tasu ei maksa. Järelikult on maksukoormus teenuse kasutajatel kõrgem," rääkis Pärn-Lee.

"Minu selge seisukoht on, et kui riik ütleb, et kui me ei vaja nii suures mahus majandusregulatsiooni, siis tuleb alustada määrade vähendamisega ja tarbijatele see raha tagasi maksta või vähemalt mitte koguda nii suures summas."

Pärn- Lee lisas, et praegusest eelarvest jätkub hädavaevu vaid hindade kooskõlastamiseks.

"Turu järelevalvele seal oluliselt ressurssi ei jää. Minu hinnangul on see hädavajalik, et me saaksime tarbija õigusi kaitsta. Tarbija ise ju ei saa monopoolsete ettevõtetega sama võrdsel tasemel suhelda kui seda saab konkurentsiamet," sõnas Pärn-Lee.

Probleem ei piirdu ainult raha jaotamisega. Konkurentsiameti majandusregulatsiooni eelarvet on vähendatud ning varasema 1,6 protsendi aselmel on see aastatel 2025-2027 1,4 protsenti. Töömaht ja seadusest tulenevad ülesanded on aga kasvanud.

Konkurentsiamet kuulub justiits-ja digiministeeriumi alla. Minister Liisa Pakosta tunnistab, et enamlaekuv raha jääb riigieelarvesse muude kulude katteks.

"Meie hinnangul on seadus sätestatud nii, et kogu see raha peaks jõudma konkurentsiametisse. Rahandusministeerium on teisel arvamusel ja ütleb, et neil on õigus jätta see ametile mõeldud raha 1,6 miljoni peale isegi, kui järelevalvetasu tuleb rohkem. Minu arvates ei ole see õige," ütles Pakosta.

"See on raha, mida korjatakse ettevõtetelt ainult ühe eesmärgi täitmiseks ehk järelevalve teostamiseks. Kahjuks ei leidnud meie ettepanek riigieelarve ettevalmistamisel toetust, et kogutud järelevalvetasu liiguks täies mahus konkurentsiameti eelarvesse. Või siis kui riik arvab, et järelevalvetasu ei peakski nii palju koguma, tuleb tasu ennast ju alandada. Konkurentsiamet on iseseisev amet ning nad on iseseisvalt ja sõltumatult teinud veel ühe katse ja tegid vastava ettepaneku riigikogule."

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond) ütles vaid, et järgmise aasta riigieelarvesse saab ettepanekuid teha veel kuni 25. novembrini. Kui konurentsiamet rahandusministeeriumiga kokkuleppele ei jõua, siis vastav muudatusettepanek suurde saali ka ei lähe.

Rahandusministeerium oma kommentaari ei andnud, öeldes lakooniliselt, et konkurentsiameti asjadega tegeleb justiits -ja digiministeerium.

Evelin Pärn-Lee kirjeldas rahandusministeeriumilt oma päringule saadus vastust nii: "Järelevalvetasude süsteem ei olegi üldse õige. Kui 2021. aastal see seaduseelnõu läbis kooskõlastusringi, ei öelnud rahandusministeeriumi ühtegi sõna, et sellist järelevalvetasude süsteemi ei peaks olema. Tänaseks on nad oma seisukohta muutnud ja leiavad, et järelevalveasutused ei peakski sellist raha turult üldse küsima. Konkurentsiamet lähtub seadusest."

Järgmise aasta eelarvepuudujääk võib tähendada konkurentsiametis kuni nelja majandusregulatsiooni eksperdi koondamist. See mõjutaks otseselt ameti võimekust. Juba praegu väljendub ressursipuudus menetluste pikenemises ja turujärelevalve piiratud võimekuses.