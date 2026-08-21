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Kaugkütte hind liigub talve eel ülespoole

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Soojuselektrijaam Lasnamäe taustal.
Soojuselektrijaam Lasnamäe taustal. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
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Tuleval talvel tuleb kaugkütte eest mullusest rohkem maksta, hinnatõusu ühe põhjuseks on hakkepuidu kallinemine.

Millise hinnaga uus küttehooaeg algab, hakkab täpsemalt selguma lähikuudel. Konkurentsiameti esialgsel hinnangul võib tõusta eelkõige hakkpuidu hind, mis on põhikütuseks valdavas enamuses Eesti kaugküttepiirkondades.

"Soojusettevõtjad sõlmivad hakkepuidu tarnelepinguid kütteperioodiks kuskil juunist septembrini ja seega see info ametile praegu veel laekub," ütles ameti hinnaregulatsiooniteenistuse juht Kertu Saul ERR-ile.

Kui palju hakkpuidu kallinemine lõpuks kaugkütte hinda mõjutab, sõltub konkreetsest võrgupiirkonnast ja seal kehtivatest lepingutest. Konkurentsiameti sõnul ei tähenda kütuse kallinemine seega kõikjal automaatselt sama suurt kaugkütte hinnatõusu.

Ühe konkreetse näite sellest kui palju kaugkütte hind võiks alates septembrist tõusta, andis Adven Eesti ärijuht Raivo Melsas. Adven on üks Eesti suuremaid energia- ja soojusettevõtteid, kes tegutseb 14 võrgupiirkonnas.

"Adveni puhul on keskmine /…/ hinnatõus niisugune seitse protsenti ja ütleme 5,8 eurot megavatt-tunni kohta on keskmiselt tõus kõikide piirkondadega kokku," rääkis Melsas.

Adveni võrgupiirkondades jääb hinnatõus valdavalt kolme ja kümne protsendi vahele. Erand on Kostivere, kus hind langeb 30 protsenti, nentis Melsas.

''See on seotud koostööga kohaliku omavalitsusega, kus me saime Kostivere piirkonna ühendatud Loo kaugkütte piirkonnaga. Lool hinnad ei tõusnud sellest muudatustest, sest saime ka kohaliku omavalitsusega kokkuleppe rendihindade vähendamisest.," selgitas ta.

Sarnaselt konkurentsiametile ütles ka Melsas, et hinnatõusu taga on eelkõige kallinenud hakkepuit.

''Hakkepuidu hinnad on tõusnud ja eks see juurpõhjus seal on ikkagi kütusehindade mõju. Hakkepuidu transport, nii-öelda metsast väljavedu ja ka metsategu vajab mootorikütuseid," nentis ta.

Hakkepuidu kõrval võib talvist kaugkütte hinda mõjutada ka maagaasi kallinemine. Adven kasutab seda hakkepuidu kõrval eelkõige talvise tipukoormuse ajal. Ettevõtte sõnul on gaasi hind viimasel ajal tõusnud ning selle mõju võib kaugkütte hinnas hakata avalduma oktoobris.

Konkurentsiameti hinnangul on maagaasi hinna mõju Eesti kaugküttele tervikuna siiski väiksem, sest gaasi kasutatakse umbes viiendikus võrgupiirkondadest ning enamasti abikütusena.

Toimetaja: Mait Ots

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