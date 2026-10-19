Teisipäeval tuleb päikeseline, ent jahedavõitu ilm
Teisipäev tuleb Eestis päikesepaisteline ja sajuta, kuid varahommikul valitsevad miinuskraadid võivad teha teed libedaks.
Eelolev öö on Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Kohati on udu. Puhub idakaare tuul 2 kuni 7, rannikul puhanguti 10, Liivi lahe ümbruses öö hakul kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni 2 kraadini, rannikul on sooja 7 kraadi. Varahommikul võib olla libedaid teid.
Hommik on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub ida- ja kagutuul 2 kuni 7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 ja 3 kraadi vahel, rannikul on sooja kuni 7 kraadi.
Päev on päikesepaisteline ja kuiv. Puhub ida- ja kagutuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb 7 kuni 11 kraadi.
Kolmapäev on peamiselt sajuta, öö mõnel pool miinuskraadidega, päev toob sooja 9 kuni 14 kraadi. Neljapäev peaks püsima pea õhtuni sajuta. Öösel on sooja 4 kuni 8, rannikul kuni 12 kraadi, päeval 10 kuni 15 kraadi. Reede ja laupäev tulevad sageli vihmapilvede seltsis ja mõõdukalt soojad. Öösiti on sooja 4 kuni 10, päevasel ajal 9 kuni 12 kraadi.
Toimetaja: Aleksander Krjukov