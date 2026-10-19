Teisipäeval tuleb päikeseline, ent jahedavõitu ilm

Eelolev öö on Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Kohati on udu. Puhub idakaare tuul 2 kuni 7, rannikul puhanguti 10, Liivi lahe ümbruses öö hakul kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni 2 kraadini, rannikul on sooja 7 kraadi. Varahommikul võib olla libedaid teid.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub ida- ja kagutuul 2 kuni 7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 ja 3 kraadi vahel, rannikul on sooja kuni 7 kraadi.

Päev on päikesepaisteline ja kuiv. Puhub ida- ja kagutuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb 7 kuni 11 kraadi.

Kolmapäev on peamiselt sajuta, öö mõnel pool miinuskraadidega, päev toob sooja 9 kuni 14 kraadi. Neljapäev peaks püsima pea õhtuni sajuta. Öösel on sooja 4 kuni 8, rannikul kuni 12 kraadi, päeval 10 kuni 15 kraadi. Reede ja laupäev tulevad sageli vihmapilvede seltsis ja mõõdukalt soojad. Öösiti on sooja 4 kuni 10, päevasel ajal 9 kuni 12 kraadi.