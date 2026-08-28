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Laupäev tuleb soe ja valdavalt sajuta

ilm
Foto: Laura Raudnagel/ERR
ilm

Laupäeval liigub kõrgrõhuala aeglaselt itta, et anda teed Põhjamerelt Skandinaaviasse liikuvale madalrõhualale. Öö ja päev on Baltimaades valdavalt sajuta, kuid kagutuul tugevneb ning õhtuks jõuavad meie läänesaartele sajupilved. Päevane õhutemperatuur on mitmel pool üle 20 kraadi.

Öö vastu laupäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Kohati on udu. Kagu- ja lõunatuul tugevneb puhudes 3 kuni 9, saartel ja läänerannikul 5 kuni 11, iiliti 16 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta ning kohati püsib veel udu. Puhub kagutuul 4 kuni 10, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning õhusoe jääb vahemikku 13 kuni 17 kraadi.

Päeval on ilm mandril vähese ja vahelduva pilvisusega, saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Kagu- ja lõunatuul puhub 5 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on 18 kuni 22 kraadi.

Õhtu on Lääne-Eestis pilves ja saartel sajab vihma. Ida-Eestis on ilm vahelduva pilvisusega ja sajuta. Kagu- ja lõunatuul puhub 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ning sooja on kuni 20 kraadi.

Pühapäeva öösel liigub vihm aeglaselt üle maa ida suunas ning päeval sajab juba mitmel pool. Öösel on 12 kuni 16, päeval 16 kuni 21 kraadi.

Ja sajune tuleb praeguse prognoosi järgi ka uue nädala algus. Öösel sajab kohati, päeval mitmel pool, ja seda ka teisipäeval, 1. septembril. Päevane õhusoe püsib nädala algul 17 kuni 22 kraadi vahel.

Toimetaja: Marko Tooming

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