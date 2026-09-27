Uus nädal algab selge taeva ja suviselt sooja päevaga

Öö tuleb selge või vähese pilvisusega. Ilm on sajuta, aga mitmel pool on udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul, rannikul kuni 9 meetrit sekundis ning õhusoe jääb vahemikku 2 kuni 7 kraadi, maapinnal võib langeda ka 0 kraadi ümbrusesse, rannikul on kuni 13 kraadi.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Mõnel pool püsib udu ning lõunakaare tuul puhub 1 kuni 5, saartel kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 8, rannikul kuni 13 kraadi.

Päev on vähese pilvisusega ja ilm püsib sajuta. Ennelõunal võib veel mõnel pool udu olla. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ja sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Teisipäeva varahommikul sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma ning päeva jooksul levivad vihmahood läänest itta. Öösel on 5 kuni 15, päeval 13 kuni 17 kraadi.

Kolmapäeva öösel võib veel kohati hoovihma sadada, aga päev tuleb olulise sajuta ning sooja on kuni 19 kraadi.

Ja oktoobrikuu esimestel päevadel püsib ilm sajuta, tuul on nõrk, ja sooja on öösel 2 kuni 7, päeval 14 kuni 17 kraadi.