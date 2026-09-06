Nädala esimeses pooles tõuseb õhutemperatuur 20 kraadi juurde

Kuna õhk on ööl vastu esmaspäeva meie kohal jahedam ja taevas laialdaselt selge, siis langeb õhutemperatuur mitmel pool viiest kraadist madalamale ning maapinnal võimalik, et ka null kraadini. Päev tuleb märgatavalt soojem.

Öö vastu esmaspäeva on Eestis selge või vähese, mõnel pool vahelduva pilvisusega. Eesti lääneservas sajab kohati hoovihma. Paiguti võib tekkida udu. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13, Virumaal 15 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 9, rannikul kuni 14 kraadi, maapinna lähedal võib temperatuur langeda kohati nullini.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Kohati võib udu olla. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrti sekundis, Lääne-Eestis on tuul muutlik ja nõrk. Sooja on 7 kuni 11, rannikul kuni 14 kraadi.

Päev on Ida-Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Lääne-Eestis on ilm vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 19 kraadi.

Teisipäeval sajab hoovihma kohati Lääne-Eestis, õhtu poole saabub merelt saartele tihedam sadu, mis suuna mandrile võtab. Öösel on sooja 7 kuni 13, rannikul kuni 16, päeval 17 kuni 21 kraadi. Kolmapäeva öösel levib üle maa läänest itta sajuala, päeval sadu harveneb. Öösel on sooja 11 kuni 16, päeval 16 kuni 21 kraadi.

Neljapäev ja reede tulevad praeguste prognooside järgi sageli vihmapilvede seltsis. Öösiti on sooja 9 kuni 16, päevasel ajal 14 kuni 19 kraadi.