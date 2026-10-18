Esmaspäev tuleb päikesepaisteline

Eesti ilma kujundab Skandinaavia kohalt üle Lõuna-Soome Loode-Venemaale leviv kõrgrõhuala. Ilm on sajuta ja rahuliku tuulega, öösel tekib kohati udu. Laialdaselt on ka selget taevast ja õhutemperatuur langeb miinuspoolele. Päev tuleb küll päikesepaisteline, kuid termomeetri näidud jäävad tagasihoidlikult 10 kraadi piirile.

Teisipäeval levib kõrgrõhuala Loode-Venemaalt ida suunas, edela poolt laieneb Läänemerele madalrõhuala serv. Eesti ilm püsib sajuta, ainult et tuul muutub rannikul puhangulisemaks. Öösel on sisealadel miinuskraadid, päevasel ajal on sooja 10 kraadi lähedal.

Eelolev öö on Eestis selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Paiguti on udu. Öö hakul puhub põhja- ja kirde-, pärast keskööd valdavalt idakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadini, rannikul on sooja kuni 8 kraadi.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub valdavalt idakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist sisemaal +8 kraadini rannikul.

Päev on päikesepaisteline ja kuiv. Puhub valdavalt idakaare tuul 2 kuni 8, Liivi lahe ümbruses puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb 8 kuni 11 kraadi.

Teisipäev on sajuta, kuid tuul läheb rannikul tugevamaks. Öine õhutemperatuur jääb -2 ja +2 kraadi vahele, rannikul on sooja kuni 8 kraadi, päev toob sooja 6 kuni 11 kraadi.

Kolmapäeval jõuavad edela poolt vihmapilved ja levivad üle maa kirdesse. Öösel on sooja 1 kuni 7, rannikul kuni 11 kraadi, päeval 9 kuni 13 kraadi. Neljapäeval jääb sajupilvi vähemaks. Öösel on sooja 8 kuni 12, päeval 11 kuni 16 kraadi.

Reedel jõuab Eestisse rohkem sajupilvi: seepärast on öö eelnevast soojem ja päev jahedam. Eelolev öö tuleb külm, kuid päeval rõõmustab meid kuldne sügispäike.