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Tallinnal on Kristiine ristmiku ja Tulika tänavaga uued liiklusplaanid

Eesti
Kristiine ristmik Tallinnas
Kristiine ristmik Tallinnas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul jalakäijate sildu järgnevatel aastatel Kristiine ristmikule siiski ei tule, kuid ristmiku ületamine muutub nii jalakäijatele, ühistranspordile kui ka kergliiklejatele lihtsamaks. Muu hulgas plaanib linnavalitsus juba mõne nädala pärast tutvustada ka Tulika tänava renoveerimise plaane.

Tallinnas paiknev Kristiine ristmik on liiklejatele olnud juba pikemat aega pinnuks silmas. Muu hulgas on see Tallinnas üks õnnetusterohkemaid ristmikke.

Juba mõni aasta on linnavalitsus valmistanud ette Kristiine ristmiku rekonstrueerimist. Kuni 2029. aastani saab selleks kasutada ka Euroopa Liidu raha.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan rääkis, et linnavalitsus plaanib Kristiine liiklussõlme eskiisprojekti tutvustada paari kuu pärast. Kui veel pool aastat tagasi oli laual ka mõte tuua ristmikule jalakäijate sild, siis selle mõttega linn praegu esmajärjekorras edasi ei lähe.

"Kui me selle ristmiku ümber muudame, siis esimeses faasis ei pea seda jalakäijate silda veel tulema, aga me näeme ette, kus need kinnituskohad oleksid, et jalakäijad saaksid kasvõi diagonaalis ristmikku ületada ja samal ajal raskeveosed saaksid ikkagi jalakäijate silla alt läbi," selgitas Järvan.

Linnavalitsus on praeguseks loobunud ka mõttest teha Kristiine ristmik ringristmikuks või suunata ühistransport Madara tänavale.

"Peamised muudatused puudutavad ühistransporti. Meie peamised planeerimisjuhised näevad ette, et kõige parem on, kui ühistransport tuuakse tänava keskele kokku, et ümberistumisi oleks võimalik teha," sõnas ta.

Juba järgmisel kuul plaanib linnavalitsus Järvani sõnul tutvustada ka Tulika tänava eskiisprojekti. Tulika tänav viib Kristiine ristmikult Põhja-Tallinna poole. Selle rekonstrueerimist on tegelikult plaanitud juba alates 2018. aastast, kui avalikustati esimene eskiisprojekt. See nägi toona ette ühe sõiduraja kadumist.

Tulika-Paldiski mnt-Sõle tn ristmik Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Järvan rääkis, et Tulika tänavale plaanitakse praegu kaks pluss üks sõidurajaga lahendust. See tähendab, et sõiduradade arv ei vähene ega suurene.

"Liiklusanalüüsis oli kaks varianti: kas ainult ühistranspordile mõeldud rida ja autodele 1+1 või nii, nagu täna on ehk 1+2 lahendus. Liiklusanalüüs näitas, et kui lubada 1+2, siis on liikumiskiirus ja avariide mõju kõigile liiklejagruppidele parem. Kuigi sõiduradade arv jääb tänasega võrreldes samaks, tuleb kindlasti juurde haljastust ja tulevad ka rattateed," rääkis ta.

Lisaks on veel küsimus, mis saab Endla viadukti kergliiklustunnelitest. Järvan rääkis, et tunnelid peaksid siiski tulema ning linnavalitsus on saanud Elronilt kirja, mille järgi võiks ehitustööd aset leida ülejärgmisel suvel.

"Elron on saatnud meile kirja, et 2027. aasta suve lõpuks peaks hiljemalt olema kooskõlastatud 2028. aasta ehitustegevus. Eelduslikult sooviksime Endla tunneleid ehitada 2028. aasta suvel pärast laulupeo toimumist," rääkis Järvan.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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