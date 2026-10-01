Pildid ja video: Tallinn sai valmis Väike-Ameerika tänava eskiisprojekti

Tallinn plaanib rekonstrueerida Väike-Ameerika tänava ja Luha tänava lõigu. Eskiisprojekt on valminud ja seda tutvustatakse 7. oktoobril.

Rekonstrueerimine hõlmab Väike-Ameerika tänavat Pärnu maanteest Tehnika tänavani ning Luha tänava lõiku Väike-Ameerika tänavast Koidu tänavani. Viieharulise ristmiku asemele on kavandatud väljakulise lahendusega ringristmik ning liikluse rahustamiseks tõstetakse ristmike alasid.

Väike-Ameerika tänaval säilib kahesuunaline liiklus, kuid Toom-Kuninga ja Virmalise tänava vahelisel lõigul vähendatakse sõidutee laiust, et anda rohkem ruumi jalakäijatele.

Jalakäijate liikumisruumi tõttu Toom-Kuninga ja Väike-Ameerika ristmiku piirkonnas kaaluti projekteerimistingimuste menetluses Virmalise ja Toom-Kuninga vahelise tänavalõigu ühesuunaliseks muutmist. Eskiisi koostamisel kaaluti aga erinevaid variante uuesti ning otsustati säilita kahesuunalise liiklus, kuid jalakäijatele laiema ruumi tagamiseks kitsendatakse Väike-Ameerika 11, 13 ja 15 esisel lõigul sõidutee laiust nelja meetrini.

Tänavatele on kavandatud kokku 61 parkimiskohta ja kolm lühiajalise peatumise kohta Tallinna Tehnikakõrgkooli juures. Tänavaruumi lisandub puid, põõsaid ja madalhaljastust, teatas Tallinna pressiteenistus.

Projektialal hakkab kehtima valdavalt 30 km/h piirkiirus ning kohalikes sõlmpunktides, sealhulgas Väike-Ameerika, Luha ja Kesk-Ameerika tänavate ristmiku piirkonnas, 20 km/h piirkiirus. Ühistranspordi liikumine muutub: buss number 32 hakkab edaspidi sõitma Tehnika tänaval.

Eskiisprojekti avalik tutvustus toimub 7. oktoobril Tallinna Tehnikakõrgkoolis.