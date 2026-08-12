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Eksperdid surmaga lõppenud õnnetusest: probleem on liikluskultuuris

Eesti
Foto: Olev Kenk/ERR
Eesti

Teisipäeval Põhja-Tallinna ristmikul inimese surmaga lõppenud õnnetuse põhjus pole veel selge, kuid liikluskorralduse asjatundjad näevad probleeme nii liikluskultuuris kui ka pikalt kestvates remonditöödes.

Tööstuse ja Kalaranna tänava ristmikul, kus liiklusreguleerija teisipäeval auto alla jäi, jätkus juhtide ümber suunamine ka täna. 20-aastase kogemusega liikluskorraldaja Raido Jaan Rei sõnul ongi reguleerijad liikluses kõige haavatavamad.

"Sinu töövahendiks on ainult kas käemärguanded, sau ja vile, et olla nähtav ja suuta neid märguandeid korralikult anda," sõnas liiklusreguleerija Raido Jaan Rei.

Kiirust ületavad autojuhid on paraku reguleerijate jaoks igapäevane nähtus ja ette tuleb ka õnnetusi.

"Kahjuks on viimase kümne aasta jooksul ikka üle aasta mingi olukord juhtunud, et kes sõidab kapoti peal ja kellele on lihtsalt otsa sõidetud ja tagurdatud," ütles Rei.

Kui lühiajaliste liiklusseisakute puhul on juhid mõistvamad, siis tee-ehitus paneb närvid proovile.

"Kui on mingid pikad väsitavad ummikud, siis kindlasti paljudel juhtudel võtab katuse ära. Pikad päevad ja tolmu sees päev läbi päikese käes ilma varjuta olemine, eks see on väsitav nii liiklusreguleerija jaoks kui autojuhtide jaoks," lausus Rei.

Tallinna liikuvusameti juhataja asetäitja Andres Urmi sõnul on liiklusprobleemid nagu punase fooritule eiramine ja ristmikute kinnisõitmine muutunud üha sagedasemaks. Neist pole puutumata jäänud ka reguleerijad.

"Hipodroomi ristmikul on ka väga palju näiteid, kus reguleerijad olid seal tipptundide ajal väljas liiklust reguleerimas ja lihtsalt sõidetakse märguannetest mööda. Ei oska midagi öelda, meie liikluskultuur on lihtsalt selline," ütles Urm.

Kuigi Tallinna suvised remonditööd panevad juhtide kannatuse proovile, on linnavalitsus abilinnapea Kristjan Järvani hinnangul püüdnud liiklusseisakutest tulenevaid pingeid maandada.

"Siin eelmistel aastatel on näiteks Põhja-Tallinnas olnud väga palju töid, loomulikult ka Hipodroomi ristmik praegu mõjutab, aga kui me planeerime järgmisi töid, siis me vaatame ka seda, et seda koormust linnas ühtlustada, et linna tänavate areng oleks võrdlemisi ühtlases tempos," lausus Järvan.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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