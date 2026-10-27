Tallinn kaalub Tulika tänava uuendamisel 1+1 ja 2+1 rajaga variantide vahel

Tallinn kavandab Tulika tänava ja sellega ristuva Paldiski maantee lõigu uuendamist. Valminud on kaks eskiisi, mis erinevad peamiselt sõiduradade arvu poolest, ning linn ootab neile elanike tagasisidet.

Tallinn kaalub Kristiine liiklussõlme ja Sõle ristmikku ühendava Tulika tänava uuendamise eel kaht varianti: kas ehitada tänav 1+1 või 2+1 sõidurajaga.

Mõlema lahenduse puhul on ette nähtud uued kõnniteed, rattateed ja tänavahaljastus. Sobiva lahenduse leidmiseks on tehtud liiklusuuring ning lõplik valik tehakse ruumiliste võimaluste ja eri liikumisviiside vajaduste hindamise järel.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan ütles, et nad vaatasid koos kolleegi Joel Jessega andmeid liiklusuuringus ja leidsid, et 2+1 oleks parem variant.

"Meie selge nägemus on see, et 1+1 lahendust see koht välja ei kannata ja meie kindel eelistus on 1+2," märkis ta.

Kuid otsust veel tehtud pole. "Lõpliku otsuse tegemisel loomulikult arvestame elanike tagasisidega," ütles Järvan.

Rekonstrueerimise käigus uuendatakse ka vee- ja kanalisatsioonirajatisi, rajatakse eraldi sademeveekanalisatsioon ning korrastatakse tänavavalgustus. Lahenduse kavandamisel arvestatakse ka kõrghaljastuse ja tänava ääres paiknevate miljööväärtuslike hoonetega.

Tagasisidet mõlema variandi kohta saab esitada kuni 10. novembrini. Ettepanekuid kaalutakse põhiprojekti koostamisel, arvestades tehnilisi ja ruumilisi võimalusi ning eelarvet, märkis Tallinna pressiteenistus.