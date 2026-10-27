X!

Tallinn kaalub Tulika tänava uuendamisel 1+1 ja 2+1 rajaga variantide vahel

Eesti
Tallinnal on valminud Tulika tänava ümberehituseks kaks eskiisi: üks pakub sõiduradade arvuks 2+1, teine 1+1. Pildil 2+1 lahendus.
Vaata galeriid
2 pilti
Eesti

Tallinn kavandab Tulika tänava ja sellega ristuva Paldiski maantee lõigu uuendamist. Valminud on kaks eskiisi, mis erinevad peamiselt sõiduradade arvu poolest, ning linn ootab neile elanike tagasisidet.

Tallinn kaalub Kristiine liiklussõlme ja Sõle ristmikku ühendava Tulika tänava uuendamise eel kaht varianti: kas ehitada tänav 1+1 või 2+1 sõidurajaga.

Mõlema lahenduse puhul on ette nähtud uued kõnniteed, rattateed ja tänavahaljastus. Sobiva lahenduse leidmiseks on tehtud liiklusuuring ning lõplik valik tehakse ruumiliste võimaluste ja eri liikumisviiside vajaduste hindamise järel.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan ütles, et nad vaatasid koos kolleegi Joel Jessega andmeid liiklusuuringus ja leidsid, et 2+1 oleks parem variant.

"Meie selge nägemus on see, et 1+1 lahendust see koht välja ei kannata ja meie kindel eelistus on 1+2," märkis ta.

Kuid otsust veel tehtud pole. "Lõpliku otsuse tegemisel loomulikult arvestame elanike tagasisidega," ütles Järvan.

Rekonstrueerimise käigus uuendatakse ka vee- ja kanalisatsioonirajatisi, rajatakse eraldi sademeveekanalisatsioon ning korrastatakse tänavavalgustus. Lahenduse kavandamisel arvestatakse ka kõrghaljastuse ja tänava ääres paiknevate miljööväärtuslike hoonetega.

Tagasisidet mõlema variandi kohta saab esitada kuni 10. novembrini. Ettepanekuid kaalutakse põhiprojekti koostamisel, arvestades tehnilisi ja ruumilisi võimalusi ning eelarvet, märkis Tallinna pressiteenistus.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:35

Ligi eraldas siseministeeriumi kolimiseks 11 miljonit eurot

15:25

Tallinn ostab 60 uut gaasibussi

15:25

Raadiouudised (27.10.2026 15:00:00)

15:18

Auhinnatud sari "Minu kallis ema" jõuab ETV vaatajateni

15:06

Kylian Mbappe langes Hiinas põlu alla

14:37

Stubb ja Støre rääkisid Putiniga Uuendatud

14:25

Viimaste nädalatel on PPA ebaseaduslikke sisserändajaid tabanud vaid Tallinnas

14:20

Eagle S-i hõivamise operatsioon läks Soomele maksma 1,4 miljonit eurot

14:17

Doktoritöö: valusaid biopsiaid võib asendada tulevikus vereproov

14:05

Eesti ratturid jõudsid Šveitsis kahekesi pjedestaalile

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

26.10

Trump nimetas Norrat peldikriigiks

26.10

Politsei plaanib muuta mobiilsete kiiruskaamerate kasutamist

06:20

Koorberg: Meta kavandab suurimat sisuvargust

26.10

Kohus lükkas kaebuse tagasi ja RKIK jätkab betoonpunkrite hankega

11:28

Stubb: Euroopa on uuesti pimeduse ajastus

13:17

Oleškõs algas relvarahu Uuendatud

26.10

Microsoft pakub vabatahtliku lahkumise hüvitist 60 000 töötajale

12:09

Swedbank vähendab grupis töötajate arvu ligi 500 võrra, tehisaru võib muuta tööjõuvajadust

10:03

Meedia: Putin lisab oma Valdai residentsi ümbrusse uusi õhutõrjeposte

26.10

ERR USA-s: Valge Maja tunnistab, et Ukraina ja Venemaa kokkuleppele jõudmine on keeruline

ilmateade

SPORT

15:06

Kylian Mbappe langes Hiinas põlu alla

14:05

Eesti ratturid jõudsid Šveitsis kahekesi pjedestaalile

13:31

Milwaukee jõudis fantastilise vooru abil meistrisõrmuste lähedale

13:11

Iraani maadlejad näitavad MM-il võimu

loe: kultuur

12:36

Saade "Psühho" sukeldub sel nädalal meelelahutusse

11:10

Signe Kivi: soovime, et kired jääksid Estonias etenduste ajal lavale

09:51

Karl Birnbaum: Von Krahlis on kaks põlvkonda põimunud

09:00

2027. aasta Super Bowli vaheajašõul esineb Jay-Z

loe: eeter

15:18

Auhinnatud sari "Minu kallis ema" jõuab ETV vaatajateni

13:40

Holland loobub taas Eurovisioonil osalemisest

12:36

Saade "Psühho" sukeldub sel nädalal meelelahutusse

12:32

Kuula kõiki uue kuue saanud ERR-i tunnusmeloodiaid

Raadiouudised

13:00

Portugalis on vägivaldsete protestide järel uurimise all nii meeleavaldajad kui politseinikud

12:50

Novembrist läheb telefoninumbri üleviimine kiiremaks

12:45

Teaduskeskus Ahhaa soovib laieneda

12:45

Kolmapäeval sajab Lääne- ja Põhja-Eestis kohati hoovihma

12:25

Raadiouudised (27.10.2026 12:00:00)

10:30

Koolid ja lasteaiad näitavad murdekeelte õpetamise vastu üles suurt huvi

10:00

Novembrist rakendub EL-i välistele väikesaadetistele käitlustasu

09:55

Õhutemperatuur kerkib kuni 13 kraadini

09:20

Raadiouudised (27.10.2026 09:00:00)

26.10

Päevakaja (26.10.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo