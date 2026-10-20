Trumpi toetus langes vahevalimiste eel rekordmadalale

USA presidendi Donald Trumpi toetus on langenud rekordmadalale tasemele, mis ennustab tema Vabariiklikule parteile 3. novembril toimuvatel USA Kongressi vahevalimistel tõsist tagasilööki, selgub esmaspäeval lõppenud Reutersi/Ipsose küsitlusest.

Nelja päeva jooksul läbi viidud küsitlus näitas, et Trumpi tegevuse presidendina kiidab heaks 31 protsenti ameeriklastest. Seda on ühe protsendipunkti võrra vähem kui kaks nädalat tagasi ning tegemist on madalaima toetusega arvestades tema mõlemat ametiaega.

Küsimusele, millise partei poolt nad hääletaksid, kui kongressi valimised toimuksid täna – tegemist on niinimetatud üldise parteieelistuse küsimusega –, eelistas üleriigilises küsitluses 47 protsenti registreeritud valijatest demokraate ja 35 protsenti vabariiklasi. Demokraatide 12-protsendipunktiline edumaa on käimasoleva valimistsükli suurim ning võib tugevdada nende lootusi saavutada kontroll nii USA Esindajatekoja kui ka Senati üle.

Vabariiklaste jaoks võib kontrolli kaotamine ükskõik kumma kongressi koja üle muuta Trumpi tegevuskava elluviimise tema ametiaja viimasel kahel aastal keerulisemaks.

Üldise parteieelistuse küsitlused on üleriigilised küsitlused, mis annavad üldpildi sellest, millist parteid soovivad vastajad näha kongressi juhtimas. Kuigi need küsitlused näitavad üleriigilist avalikku arvamust, ei kajasta need kõiki osariikide ja valimisringkondade kaupa toimuvate valimiste nüansse, millest sõltub kontroll senati ja esindajatekoja üle. Nendel valimistel on vabariiklastel teatavad struktuursed eelised, kommenteeris Reuters küsitluse eripärasid.

Kaks nädalat varem korraldatud Reutersi/Ipsose küsitlus näitas, et demokraadid edestasid vabariiklasi seitsme protsendipunktiga: nende toetus oli vastavalt 44 protsenti ja 37 protsenti.

Suur osa vabariiklastest kongressi kandidaatide toetuse langusest tulenes sellest, et üha rohkem naisi teatas kavatsusest hääletada demokraatide poolt. Naisvalijatest 50 protsenti ütles, et hääletaks demokraatide poolt, samal ajal kui vabariiklaste kandidaate eelistas 32 protsenti. Ka mehed eelistasid demokraate, kuid nende seas oli vahe väiksem.

Trumpi populaarsus on kannatanud alates sellest, kui ta andis veebruaris korralduse alustada koos USA liitlase Iisraeliga sõjalisi rünnakuid Iraani vastu. Sõda põhjustas kütusehindade järsu tõusu, mis avaldas survet leibkondade rahalisele olukorrale.

Küsitluse järgi ei kiida 68 protsenti ameeriklastest heaks Trumpi majanduspoliitikat, sealhulgas 37 protsenti end vabariiklastena määratlevatest vastajatest.

Valijad pidasid demokraate majanduse juhtimisel vabariiklastest paremaks: demokraate eelistas 40 protsenti ja vabariiklasi 33 protsenti vastanutest.

Internetis läbi viidud küsitlusele vastas kokku 1679 USA täiskasvanut, sealhulgas 1279 registreeritud valijat. Kõigi vastajate puhul oli küsitluse veapiir kaks protsendipunkti ning registreeritud valijate puhul kolm protsendipunkti.