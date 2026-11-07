Trump pani Valge Maja uueks personaliülemaks karmikäelise Stephen Milleri

Samal ajal kui demokraadid valmistuvad kongressis võimu üle võtma, teeb president Trump muudatusi oma lähimas meeskonnas. Valge Maja senise personaliülema asemele astub Stephen Miller, kelle edutamine on demokraatide hinnangul märk senise karmi poliitika jätkumisest.

Wiles (69) esitas presidendile lahkumisavalduse neljapäeva õhtul, misjärel Trump tänas teda tehtud töö eest. Wiles jätkab siiski Trumpi poliitilises meeskonnas väljaspool Valge Maja ametlikku struktuuri. Tema uusi ülesandeid pole avalikustatud.

Wiles oli esimene naine USA ajaloos, kes pidas Valge Maja personaliülema ametit. Teda peeti üheks Trumpi kõige usaldusväärsemaks nõunikuks ning tal oli oluline roll presidendi 2024. aasta valimisvõidus.

Wilesi asemel asub esmaspäeval ametisse 41-aastane Stephen Miller, kes on olnud Trumpi kõrval aastaid. Seni töötas ta Valge Maja personaliülema asetäitjana ning on administratsiooni karmi immigratsioonipoliitika üks peamisi kujundajaid.

Milleri edutamine on tähelepanuväärne, sest immigratsioonipoliitika on muutunud Trumpi jaoks üheks vastuolulisemaks küsimuseks. Reutersi värske küsitluse järgi toetab administratsiooni immigratsioonipoliitikat 36 protsenti ameeriklastest, samas kui 54 protsenti on selle vastu.

Personaliülema vahetus toimub ajal, mil demokraadid valmistuvad kongressis võimu üle võtma ning on lubanud algatada uurimisi Trumpi administratsiooni tegevuse suhtes.

Demokraadid on Milleri ametisse nimetamise teravalt hukka mõistnud. Nende hinnangul näitab see, et Trump ei kavatse valimiskaotusest hoolimata oma poliitilist kurssi pehmendada.