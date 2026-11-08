Vahevalimiste kaotusest toibuvad USA vabariiklased kaaluvad, mida Trumpiga teha

Ameerika Ühendriikides teisipäeval peetud vahevalimistel hävitava kaotuse saanud Vabariikliku Partei poliitikud on hakanud arutama, kuidas edasi minna ning sealhulgas, millise positsiooni nad peaksid võtma oma praeguse liidri, president Donald Trumpi suhtes, kirjutab USA uudisteagentuur Associated Press (AP) oma analüüsis.

Juhtivate vabariiklaste valimistejärgseid kommentaare vahendanud AP tõdes, et nood ei ole ennast tagasi hoidnud.

Nii kuulutas Florida kuberner Ron DeSantis valimistulemused vabariiklaste partei jaoks väljasuremise tasemel sündmuseks. Texase senaator Ted Cruz võrdles tulemust Watergate'i mõõtu hukkamõistuga. Endine asepresident Mike Pence nimetas seda arveteõiendamiseks.

Ehkki vahevalimiste järel, mis vähendasid vabariiklaste esindatuse kongressis viimaste aastakümnete madalaimale tasemele, kõlab partei ridadest apokalüptilisi hinnanguid, puudub üksmeel selles, kuidas edasi liikuda, tõdes AP.

Naasmine president Ronald Reagani ajal vabariiklasi iseloomustanud põhimõttelise eelarve- ja riikliku julgeoleku konservatismi juurde võib võõrandada jäigemaid konservatiive, kes liitusid parteiga Donald Trumpi presidendiajal loosungi "Make America Great Again" (e.k. Teeme Ameerika taas suureks) toel.

Teisalt võib Trumpi jõulise ja jämedakoelise poliitilise stiili veelgi ustavam järgimine tuua kaasa valijate veel suurema võõrandumise.

"Meil tuleb endale otsa vaadata," ütles intervjuus AP-le vabariiklaste kandidaate toetanud organisatsiooni Senate Leadership Fund tegevdirektor Alex Latcham. Organisatsioon kulutas vabariiklaste toetamiseks 810 miljonit dollarit. "Kõigepealt peame mõistma ja ausalt tunnistama, miks me sellise ulatusega hävitava kaotuse osaliseks saime. Seejärel peame jõud koondama ja leppima kokku edasises tegevuskavas."

Vabariiklased seisavad silmitsi küsimusega Trumpi tulevase rolli kohta

Nagu viimase kümne aasta jooksul, on ka praegu keskne küsimus see, millist rolli mängib Trump vabariiklaste partei tuleviku kujundamisel.

Tema nõudmine parteikaaslaste täieliku lojaalsuse järele saavutas äsja haripunkti, kui ta sekkus vabariiklaste eelvalimistesse ja kutsus valijaid üles käsitlema vahevalimisi rahvahääletusena tema teise presidendiaja üle. Kampaania viimastel nädalatel korraldas ta kandidaatide toetuseks kümneid valimisüritusi, kuid enamik neist kandidaatidest kaotas valimised.

Valimistulemuste selgumise järel on Trump keeldunud tunnistamast enda vastutust ning süüdistanud kaotuses kandidaate. Tema avalikud esinemised on keskendunud Washingtonis edendatavatele isiklikele prioriteetidele nagu suured ehitusprojektid, mis on osutunud valijate seas ebapopulaarseks. Reedel edutas ta Valge Maja personaliülemaks Stephen Milleri, kes on olnud mitme Trumpi kõige vastuolulisema poliitika väljatöötamise taga.

Oklahoma vabariiklasest kuberner Kevin Stitt ütles intervjuus, et valimistulemused olid šokeerivad, kuid Trump suudab endiselt suunata avalikku arutelu sellistel teemadel nagu sisseränne. Kuberneri sõnul on vabariiklaste praegune olukord loomulik protsess partei jaoks, mille juht on jõudnud oma teise ametiaja keskpaika.

"See näitab lihtsalt, et pärast kümmet aastat on ameeriklased väsinud sellest, kes iganes parasjagu võimul on," ütles Stitt. "Ma arvan, et inimesed tahavad rohkem stabiilsust. Nad tahavad, et inimesed oleksid üksteise vastu sõbralikumad ja ütleksid: "Kuulge, me kõik oleme ameeriklased.""

Mõned teised väljendasid oma hinnanguid märksa otsekohesemalt.

Pikaaegne konservatiivne kommentaator Tucker Carlson ütles, et vahevalimised tähistasid Trumpi ajastu lõppu.

New Hampshire'is senati valimistel kaotanud vabariiklane John Sununu süüdistas otsesõnu Trumpi.

"Tundub, et tema või tema perekond on seotud peaaegu iga Washingtonis toimuva tehingu ja kokkuleppega," ütles Sununu endisele Ohio vabariiklasest kongresmenile John Kasichile raadiojaamas SiriusXM. "Ma arvan, et just need kaks asja panid inimesed ütlema: "Teate, ma lihtsalt ei saa hääletada vabariiklaste poolt seni, kuni tema on ametis.""

Vabariiklaste sisevõitlus tõenäoliselt süveneb

Vabariiklaste omavaheline võimuvõitlus võib kiiresti teravneda, leiab AP.

Kui vabariiklased järgmisel nädalal kongressi naasevad, peavad nad valima oma parteirühma juhi esindajatekojas, otsustades Louisianast valitud kongresmeni Steve Scalise'i või Ohio esindaja Jim Jordani vahel. Samuti võib teemaks tõusta kaitseminister Pete Hegsethi tagandamine. Ees võivad oodata keerulised hääletused kaitsekulutuste ja föderaalvalitsuse töö jätkamise üle pärast 11. detsembrit, kirjeldas AP.

Vabariiklaste Rahvuskomitees (RNC) on juba puhkenud juhtimisvõitlus. Esialgu arutatakse võimalusi piirata Trumpi mõju järgmise komitee esimehe valimisel.

Komitee praegune aseesimees KC Crosbie levitas sel nädalal kirja, milles nimetas vahevalimiste tulemust tõsiseks tagasilöögiks ja teatas kavatsusest kandideerida esimeheks komitee jaanuaris Arizonas toimuval koosolekul.

Trump teatas reedel oma toetusest partei praegusele esimehele Joe Grutersile.

Lisaks kõigele sellele on juba algamas võitlus 2028. aasta vabariiklaste presidendikandidaadi koha pärast. Asepresident JD Vance, keda peetakse üheks peamiseks favoriidiks ja kes valimistulemuste selgumisel esines avaldusega, mida võib tõlgendada kriitikana presidendi suunas, võib valimistel osalemise korral silmitsi seista paljude konkurentidega.

Stitt on üks vabariiklastest, kes nõuab laia osalejateringiga avatud eelvalimisi. "Ma ei arva, et peaksime kedagi juba ette kroonima," ütles ta.

Vabariiklastele avaldatakse survet taastada oma valijabaas, eriti latiinoameeriklaste toetus, mis on aidanud parteil varasematel valimistel edu saavutada, kuid kaldus seekord demokraatide poole.

Florida endine vabariiklasest kongresmen Carlos Curbelo ütles, et tema hinnangul on välisminister Marco Rubio kõige paremas positsioonis latiinoameeriklaste toetuse võitmiseks.

"Kaks peamist valijarühma, kelle toetuse vabariiklased peavad kiiresti tagasi võitma, on valged valijad eeslinnades ja hispaania keelt kõnelevad valijad," ütles Curbelo intervjuus. "Vance osales tänavu aktiivselt valimiskampaanias, kuid näib, et ta ei suutnud hispaania keelt kõnelevate valijate toetust märkimisväärselt suurendada."

Vance'i esindaja ei soovinud sellele hinnangule vastata.

Valimiskaotuse mõju vabariiklastele on laiaulatuslik

Vabariiklaste kaotuse mõju ulatub aga palju kaugemale üksikutest poliitilistest küsimustest, selgub uudisteagentuuri Associated Press mastaapsest valijaküsitlusest AP Voter Poll, milles osales ligikaudu 80 000 valijat kõigist 50 osariigist.

Nooremad vabariiklastest valijad, kes toetasid oma ringkonnas vabariiklaste esindajatekoja kandidaati, kiitsid Trumpi presidendina tegutsemise heaks väiksema tõenäosusega kui eakamad vabariiklased ning leidsid sagedamini, et tema poliitika on majandusolukorda halvendanud, selgus arvamusuuringust.

Alla 30-aastastest vabariiklastest valijatest kiitis Trumpi tegevuse presidendina heaks ligikaudu kaks kolmandikku. Vähemalt 65-aastaste vabariiklaste seas oli see näitaja umbes 90 protsenti.

Ligikaudu kolmandik noorematest vabariiklastest arvas, et Trump on riigi majandusolukorda halvendanud. Vanemate vabariiklastest valijate seas oli sama seisukohta väljendanute osakaal ligikaudu viiendik.

Ka Iraani sõda näis vabariiklaste valijaskonda lõhestavat. Umbes kuus valijat kümnest alla 45-aastaste vabariiklaste seas leidis, et USA tegi õigesti, kui alustas Iraani vastu sõjalist tegevust. Vähemalt 45-aastaste vabariiklastest valijate seas oli sama seisukoha toetajaid ligikaudu kaheksa kümnest.

Noored vabariiklased pidasid suurema tõenäosusega USA toetust Iisraelile liiga tugevaks. Ligikaudu pooled alla 30-aastastest vabariiklastest leidsid, et USA toetab Iisraeli liiga palju. Vähemalt 65-aastaste valijate seas oli sama seisukohta väljendanuid umbes kümnendik.

Hoolimata Trumpi ja Louisiana vabariiklasest esindajatekoja senise spiikri Mike Johnsoni kampaanias viimastel nädalatel väljendatud optimistlikest hinnangutest oli vabariiklaste strateegidele juba pikemat aega selge, et valijate usaldus partei vastu on murenemas.

Augusti lõpus korraldas Senate Leadership Fund Kalifornia osariigis annetajate kohtumise. Kahe vabariiklaste senatikampaaniaga seotud allika sõnul, kes osalesid üritusel, ütles Latcham seal, et vabariiklased on kaotanud valijate usalduse selles osas, kas nad suudavad toime tulla elukalliduse ja majandusega seotud probleemidega.

Kaotuse järel püüavad vabariiklased vaadata olukorda laiemas perspektiivis, teades, et võimu juurde naasmine võib võtta mitu valimistsüklit, märkis AP.

Sel nädalal New Jersey osariigist oma 24. ametiajaks esindajatekotta tagasi valitud vabariiklane Christopher Smith ütles, et vaatab partei praegusi raskusi pikemas perspektiivis. "Pendel liigub edasi ja tagasi. Need on lihtsalt tsüklid," ütles ta ajakirjanikele.