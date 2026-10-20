X!

Utilitas sai loa teatud juhtudel Mustamäed põlevkiviõliga kütta

Majandus
Majandus

Keskkonnaamet andis Utilitas Tallinna Soojusele loa kasutada nende Mustamäe gaasikatlamajas ajutiselt põlevkiviõli, juhul kui tekib oht, et maagaasitarne katkeb või sellest ei piisa, et tagada piisavat soojust.

Keskkonnaamet andis Utilitas Tallinna Soojusele loa, et alates 1. novembrist kuni tuleva aasta aprilli lõpuni võivad nad oma Mustamäe gaasikatlamajas kasutada maagaasi asemel põleviviõli, et Tallinna ja Maardu kaugkütet tagada, järgimata vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heite piirväärtusi.

Põlevkiviõli on Utilitasel lubatud kasutada siiski üksnes juhul, kui esinevad objektiivselt tõendatud asjaolud, mille põhjal võib maagaasi tarne lähiajal katkeda, olla piiratud või ebapiisav, et tagada vajalikku soojust.

Keskkonnaamet seadis tingimuseks, et Utilitas Tallinna Soojus võib kasutada põlevkiviõli sellises ulatuses, nagu on tarvis gaasivarustuse katkemise või nappuse ennetamiseks ning Tallinna ja Maardu kaugkütte tagamiseks. Kokku ei või põlevkivi kogus ajavahemikul, milleks luba anti, ületada 20 000 tonni.

Igast juhtumist, kui põlevkivi kasutusele võetakse, tuleb Utilitasel keskkonnaametit eraldi teavitada. Ühtlasi tuleb ettevõttel pisteliselt mõõta gaasikatlamaja suitsukäigust väljuva suitsugaasi heidet.

Taotlused niisuguseks erandiks esitas Utilitas Tallinna Soojus selle aasta septembri lõpus ja 19. oktoobril, põhjendades seda Euroopa gaasituru jätkuva ebakindluse ja sellega kaasneva maagaasi talvise tarneriskiga ning vajadusega tagada Tallinna ja Maardu kaugkütte toimepidevus.

Kliimaministeerium toetas Utilitasele Mustamäel erandi andmist ning põhjendas, et gaasivarustuse häireteks tuleb võimalikult varakult valmistuda - alternatiivkütuse kasutamine eeldab selle hankimist ja varumist. Kui sellega hakata tegelema alles siis, kui gaasivarustus on juba häiritud, ei pruugi õnnestuda soojusvarustust katkestusteta tagada.

Utilitase Mustamäe tootmisüksuses on gaasikatlamaja ja koostootmisjaam ning lisaks asuvad seal avariigeneraatorid ning kaks omatarbe aurukatelt. Tallinna ja Maardu piirkonna jaoks on Mustamäe käitis elutähtsa teenuse osutaja.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:51

Joller loobus ettepanekust tervisekassa nõukogu laiendada

10:45

Utilitas sai loa teatud juhtudel Mustamäed põlevkiviõliga kütta

10:43

Elektriautode müük Euroopas kasvas septembris järsult

10:40

Tallinnal on Kristiine ristmiku ja Tulika tänavaga uued liiklusplaanid

10:37

LHV ja Coop Pank kasvatasid kasumit

10:34

Galerii: Vanemuises toimus esimene "Õpetajate teatripäev"

10:30

Ilm püsib päikesepaisteline ja sajuta

10:25

Noor Eesti rattur lõpetas hooaja Prantsusmaal kohaga esikümnes

10:19

Tervisenõustaja: pelmeenipitsa on kiire ja soodne kõhutäis

10:14

Olari Elts: varahommikused signatuurid olid minu jaoks tundmatud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

19.10

Sõja 1699. päev: Venemaa rünnakutes Ukrainale jäi elektrita 550 000 majapidamist Uuendatud

19.10

WSJ: Trumpi Venemaa-poliitika valmistab vabariiklastele peavalu

19.10

Otse: riigikogu täiskogu istung

19.10

Mitmes Prantsusmaa linnas kehtestati öine liikumiskeeld Uuendatud

19.10

Tulevast aastast muutub kasutuseta seisva auto ülalpidamine kulukamaks

08:59

USA, Ukraina ja Euroopa esindajad kogunevad Oslosse rahuplaani arutama Uuendatud

19.10

Riina Roosipuu asub loodusmuuseumi juhi ametikohale alles 2028. aastal

19.10

Helen Lepalaan: mul on olemas kirjalik kinnitus, et see koondamine on näiline

19.10

Poodide mahemunalettidelt vaatab vastu tühjus

19.10

Arsti ja patsiendi vestlust salvestav tehisaru on saamas haiglate argipäevaks

ilmateade

SPORT

10:25

Noor Eesti rattur lõpetas hooaja Prantsusmaal kohaga esikümnes

09:56

O'Sullivan jäi Põhja-Iirimaal häbisse

09:05

Atlanta sai Reese'i vedamisel 11. katsel finaalseeria esimese võidu

08:45

Käsipalli karikavõistlustel jagatakse välja kolm pääset finaalturniirile

loe: kultuur

10:34

Galerii: Vanemuises toimus esimene "Õpetajate teatripäev"

09:02

Pildid: Rakvere teatris algasid jõululavastuse proovid

08:32

Arvo Pärdi album "...Lente" võitis maineka Hollandi auhinna

08:23

Paljassaare filmistuudiokompleksi rajamiseks kuulutati välja rahvusvaheline hange

loe: eeter

10:19

Tervisenõustaja: pelmeenipitsa on kiire ja soodne kõhutäis

10:14

Olari Elts: varahommikused signatuurid olid minu jaoks tundmatud

09:47

Liikumisõpetaja: see on müüt, et tõhus trenn peab alati higistama ajama

09:46

India filmi võtted muutsid Tallinna Inglismaaks ning tõid kohale staarid

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (20.10.2026 09:00:00)

19.10

Päevakaja (19.10.2026 18:00:00)

19.10

Kultuuriministeerium soovib valida loomingu valdkonna strateegilised partnerid kolmeks aastaks senise ühe asemel

19.10

Kampaania käigus saab taas romusõidukid tänavatelt ära viia

19.10

Tallinna ideekorje: elanikke häirib enim müra

19.10

Luunja vallas puhkes võimutüli

19.10

Raadiouudised (19.10.2026 15:00:00)

19.10

Tartu Ülikool lõpetab õigusteaduse päevaõppe Tallinnas

19.10

Venemaa naftatankerid Mustal merel positsioneerivad end samal ajal kahes kohas korraga

19.10

Raadiouudised (19.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo