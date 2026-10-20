Utilitas sai loa teatud juhtudel Mustamäed põlevkiviõliga kütta

Keskkonnaamet andis Utilitas Tallinna Soojusele loa kasutada nende Mustamäe gaasikatlamajas ajutiselt põlevkiviõli, juhul kui tekib oht, et maagaasitarne katkeb või sellest ei piisa, et tagada piisavat soojust.

Keskkonnaamet andis Utilitas Tallinna Soojusele loa, et alates 1. novembrist kuni tuleva aasta aprilli lõpuni võivad nad oma Mustamäe gaasikatlamajas kasutada maagaasi asemel põleviviõli, et Tallinna ja Maardu kaugkütet tagada, järgimata vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heite piirväärtusi.

Põlevkiviõli on Utilitasel lubatud kasutada siiski üksnes juhul, kui esinevad objektiivselt tõendatud asjaolud, mille põhjal võib maagaasi tarne lähiajal katkeda, olla piiratud või ebapiisav, et tagada vajalikku soojust.

Keskkonnaamet seadis tingimuseks, et Utilitas Tallinna Soojus võib kasutada põlevkiviõli sellises ulatuses, nagu on tarvis gaasivarustuse katkemise või nappuse ennetamiseks ning Tallinna ja Maardu kaugkütte tagamiseks. Kokku ei või põlevkivi kogus ajavahemikul, milleks luba anti, ületada 20 000 tonni.

Igast juhtumist, kui põlevkivi kasutusele võetakse, tuleb Utilitasel keskkonnaametit eraldi teavitada. Ühtlasi tuleb ettevõttel pisteliselt mõõta gaasikatlamaja suitsukäigust väljuva suitsugaasi heidet.

Taotlused niisuguseks erandiks esitas Utilitas Tallinna Soojus selle aasta septembri lõpus ja 19. oktoobril, põhjendades seda Euroopa gaasituru jätkuva ebakindluse ja sellega kaasneva maagaasi talvise tarneriskiga ning vajadusega tagada Tallinna ja Maardu kaugkütte toimepidevus.

Kliimaministeerium toetas Utilitasele Mustamäel erandi andmist ning põhjendas, et gaasivarustuse häireteks tuleb võimalikult varakult valmistuda - alternatiivkütuse kasutamine eeldab selle hankimist ja varumist. Kui sellega hakata tegelema alles siis, kui gaasivarustus on juba häiritud, ei pruugi õnnestuda soojusvarustust katkestusteta tagada.

Utilitase Mustamäe tootmisüksuses on gaasikatlamaja ja koostootmisjaam ning lisaks asuvad seal avariigeneraatorid ning kaks omatarbe aurukatelt. Tallinna ja Maardu piirkonna jaoks on Mustamäe käitis elutähtsa teenuse osutaja.