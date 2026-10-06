Eesti Energia sai tingimusliku loa Narva kütmiseks põlevkiviõliga

Keskkonnaamet andis Eesti Energiale loa kasutada Narva kütmiseks maagaasi asemel põlevkiviõli. Seda võib aga teha vaid sel juhul, kui on oht gaasitarnete katkemiseks.

Viimati köeti Narvat põlevkiviõliga neli aastat tagasi, kui maagaasi hind oli ülikõrge. Siis lubati Enefit Poweril põlevkiviõli kasutada kogu kütteperioodi jooksul.

Enefit Power ennustab tänavuseks tõepoolest tarneprobleeme, kuid ei ole siiski kindel, kas odavat põlevkiviõli õnnestub kasutada.

"Ma ei saa 100 protsenti praegu kinnitada, kuigi ma olen positiivne, et me saame seda kasutada. Kuna analüüs on veel pooleli, siis ma saan lõplikult öelda, kui analüüs on lõppenud. Nad andsid meile keskkonnaloa, aga see on tingimuslik luba, me peame seda nüüd analüüsima. Mida me linnale, ja teiselt poolt, milline on risk gaasitarne katkemisele," lausus Enefit Poweri juhatuse esimees Raine Pajo.