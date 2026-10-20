Elektriautode müük Euroopas kasvas septembris järsult

Täiselektriliste autode (BEV) registreerimiste arv Euroopas kasvas septembris aastases võrdluses 70,3 protsenti. Selle taga nähakse mootorikütuse hinnatõusu, riiklikke toetusskeeme ja soodsamate automudelite turuletulekut.

Esmaspäeval avaldatud organisatsioonide E-Mobility Europe, New Automotive ja Fier Automotive andmete kohaselt moodustasid täiselektrilised autod septembris 17 suurimal Euroopa turul müüdud autodest ligikaudu kolmandiku - septembris registreeriti 300 202 täiselektrilist autot, mis andis nende turuosaks 32,6 protsenti.

Kokku on selle aasta jooksul on Euroopas registreeritud 1,98 miljonit täiselektrilist autot, mida on 38,1 protsenti rohkem kui 2025. aasta samal perioodil. Selle aasta üheks kuuga registreeritud elektriautode osakaal kõigist autodest Euroopa 17 põhiturul oli 24,7 protsenti.

Prantsusmaal ulatus täiselektriliste autode turuosa 41,7 protsendini, seal registreeriti 65 243 elektriautot. Saksamaal oli turuosa 34,6 protsenti ja registreeriti 88 724 uut BEV-d.

Euroopa kõige elektrifitseerituma autopargiga piirkond on jätkuvalt Põhjamaad. Eesotsas oli Norra 98,8 protsendiga, millele järgnesid Taani (88,8 protsenti), Soome (62,7 protsenti) ja Rootsi (49,0 protsenti).

Iirimaal, Portugalis, Belgias ja Madalmaades moodustasid täiselektrilised autod ligikaudu poole registreeritud autodest.

Tšehhi, Itaalia ja Poola jäid Euroopa kõige vähem elektrifitseeritud autoturgude hulka: täiselektriliste autode turuosa oli neis vastavalt 11,2 protsenti, 7,6 protsenti ja 6,2 protsenti.