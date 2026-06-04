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Eestis ei taha elektriautode müük edeneda

Majandus
Foto: Jenny Va / ERR
Majandus

Kuigi Eestis on juba päris korralik elektriautode laadimisvõrk ja turule on jõudnud kümneid eri hinnaklassis elektrisõidukeid, jääb nende müük ikka veel Euroopa tagasihoidlikemate hulka. Lähis-Ida kriisi tõttu tõusnud kütusehinnad tõstsid aga eestlastegi huvi elektriautode, eelkõige soodsamate kasutatud autode vastu.

Ehkki Eesti turul on juba kümneid elektriautode mudeleid, ostetakse neid ikka veel palju vähem kui bensiini-, diisli- või hübriidautosid.

"Meil ei ole hetkel ühtegi toetusmeedet. Jah, automaks ja registreerimistasu on veidike odavam, aga mitte sellisel määral, et see kuidagi aitaks. Ettevõtete puhul ei ole veel antud seda nii-öelda kommi või, et miks ma peaksin maksma palju rohkem," ütles Autogeeniuse peatoimetaja Tarmo Tähepõld.

Tänavu aprillis oli Eestis ostetud uutest autodest elektrilised kuus protsenti. Ka Läti ja Leedu on umbes samal tasemel vastavalt seitsme ja kaheksa protsendiga. Seevastu põhjamaad on Euroopa esirinnas: Soomes ja Rootsis olid uuest autodest elektrilised 35, Taanis 64 ja Norras isegi 89 protsenti.

Peamiseks põhjuseks, mis Eestis müük kiratseb, peetakse elektriautode kõrgeid hindu ja võrreldes teiste maadega riiklike toetuste puudumist. Lähis-Ida kriisi tõttu tõusnud kütusehinnad suurendasid aga kohe eestlastegi huvi kütusevabade sõidukite vastu ja kasutatud autode poed osteti elektriautodest tühjaks.

"Kasutatud elektriautod põhimõtteliselt meie saali järgi müüdi kõik ära. Seal huvi oli suurem, sest kasutatud elektriautod on niivõrd soodsamad. Täna pigem me sooviksime ka müüa rohkem kasutatud elektriautot, aga lihtsalt neid ei ole," lausus Ideal Auto tegevjuht Priit Ärmpalu.

Seda näitab ka statistika: kasutatud autodena osteti elektriautosid 11 protsenti.

"Ehk 30 000 kuni 40 000 vahele jääb juba väga palju väga korralikke kasutatud elektriautosid, nii et tegelikult inimesed tahavad küll, lihtsalt nad ei taha selle eest maksta 50 või enam tuhat eurot," sõnas Tarmo Tähepõld.

Kuid ka Topauto näeb tänavu uute autode müüginumbrites paranemist.

"Topautos on olnud sellel aastal elektriautode osakaal 16 protsenti. Võrreldes eelmise aastaga, mis oli kuus protsenti, on see kasv olnud päris korralik. Kasuks on kindlasti meil väga suur mudeli valik. On kümme erinevat brändi, peaaegu igal brändil on oma elektriauto meil valikus. Eks hinnad algavad alla 30 000 juba pihta," ütles Topauto Rocca juht Andrus Süld.

Elektriautode laadimisvõrk on viimastel aastatel väga jõuliselt laienenud, kuid autoostja peab ikkagi eelnevalt läbi mõtlema, kuidas oma autot toita. Peamiselt teevad ostuotsuse praegu inimesed, kes saavad kodus laadida. Automüüjad loodavad, et soodsamad hinnad hakkavad müüki kasvatama ning see võiks lähiaastail jõuda 15 protsendini. Mõned on veel optimistlikumad.

"Automüüjad omavahel on seda rääkinud, et kindlasti ta võiks olla kolmandik. Kui sa täna vaatad hübriidsõidukeid, siis tegelikult hübriidsõidukite - nii kerghübriid kui pistikhübriidide - osakaal on juba 60 protsenti Eesti automüügist. Kindlasti ta võiks olla kolmandik, aga miks mitte pool või rohkem," ütles Priit Ärmpalu.

"Tarbijatel peab endal ka natukene see mõttemall muutuma, et mitte ainult võib-olla auto ostuhinda vaadata või kust ma seda nüüd laen. Võib-olla ka kõike muid nüansse sealjuures," lisas Andrus Süld.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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