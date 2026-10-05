Autode müük on võrreldes eelmise aastaga märgatavalt kasvanud

Tänavu on üheksa kuuga müüdud veidi alla 15 000 auto, mis on 56 protsenti rohkem kui aasta varem samal perioodil. Tõus on suur, kuid seda peamiselt seetõttu, et eelmisel aastal vähenes autode müük mootorsõidukimaksu tuleku tõttu.

"Eks ta nii kipub olema, et terve eelmise aasta andsime intervjuusid, et on 50 protsenti kukkumist ja see aasta anname intervjuusid, et 50 protsenti tõusu. Aga tõsi on, et tõus on eelmise aastaga võrreldes päris märkimisväärne, aga reaalsusesse ehk aastasse 2024, kus oli meie jaoks selline viimane korralik aasta, on veel pikk tee minna," lausus Amservi juhatuse liige Margus Nõmmik.

Nõmmiku sõnul on eestlaste südames endiselt väikesed linnamaasturid ning olulisel kohal on ökonoomsus ja mõõdukad ülalpidamiskulud. Üha enam tunnevad inimesed aga huvi ka elektriautode vastu. Kui veel mõni aeg tagasi oli elektriautode osakaal kogumüügist viis-kuus protsenti, siis septembris oli see 11 protsendi juures.

"Septembri müügitulemus oli üllatavalt hea, müük oli lausa 11,2 protsenti ja ta oli isegi rohkem kui diiselsõiduautodel. Selle põhjuseks võib olla maailmaturu kõrge hind bensiinil ja diislil või siis ka paralleelselt nüüd salongides olevad head elektriautode pakkumised," ütles AMTEL-i tegevjuht Meelis Telliskivi.

Kasutatud autode turul on olukord sama - müük on tõusnud, kuid pole veel jõudnud automaksu-eelsele tasemele. Huvi kasutatud elektriautode vastu on samuti kasvanud, kuid neid on järelturul vähe.

"Iga teine inimene, kuna kütuse hind on niivõrd kallis juba, siis tunneb huvi elektriauto vastu, aga mis võib-olla piirab täna elektriautode müüki, on see, et järelturul pole elektriautosid nii palju saada, kui uusi. Aga kui nüüd uusi müüakse piisavalt palju ja rohkem, siis tekib ka neid mingi hetk järelturule kindlasti rohkem. 00:08:44 + 00:09:14 Uuemad ja kallimad tegelikult tuuakse Euroopast vähekasutatuna, aga just seda nii-öelda soodsamat ja vähekasutatut elektriautot, seda nii palju turul pole saada. Et see nagu seda kogumüügi numbrit nagu hoiab mõnevõrra madalamal," lausus Ideal Auto tegevjuht Priit Ärmpalu.

Telliskivi sõnul on turule tulnud uusi elektriautode mudeleid hinnaklassis 20 000 kuni 25 000 eurot, mida inimesed rohkem lubada saavad. Jätkuvalt on aga populaarsed hübriidautod. Nende osakaal septembri kogumüügist oli pea 69 protsenti. Nõmmik usub, et elektriautode arv järgmistel aastatel kasvab, kuid hübriidid jäävad siiski kõige populaarsemaks.

"Me näeme küll, et see tõusutendents on, aga kas ta nüüd nii hüppeline tuleb, seda on raske öelda. Täna me näeme, et tegelikult inimesed ikkagi eelistavad kõige rohkem hübriidi, pistikhübriidi ja siis elektriautosid. Täna, ma julgen öelda, on umbes 65 kuni 70 protsenti kogu meie müügist hübriidmootorid," ütles Nõmmik.