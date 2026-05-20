Stellantis hakkab eurooplastele tootma 15 000 euroseid elektriautosid

Autofirmasid Fiat, Opel ja Citroen koondav kontsern Stellantis plaanib turule tuua uue väikese ja odava täiselektriliste sõidukite kategooria, et elavdada Euroopa kahanevat kõige odavamate autode segmenti ja raskustes olevat tootmissektorit.

Stellantis teatas, et taskukohase, kompaktse ja täiselektrilise sõiduauto tootmine algab 2028. aastal Itaalias Pomigliano d'Arco tehases ning sellel on potentsiaal märkimisväärseteks mahtudeks.

Auto hakkaks maksma umbes 15 000 eurot, ütles teemaga kursis olev allikas.

Autofirmad on viimastel aastatel elektrifitseerimise ja ohutusnõuetega seotud kasvavate kulude ning kõrgema marginaali otsingu tõttu odavamate mudelite tootmise unarusse jätnud, pöördudes üha enam keskmise suurusega ja suuremate autode tootmise suunas.

Stellantis teatas teisipäeval tehtud avalduses, et nende elektriauto tugineb partnerlustele, et hoida kulusid madalal ja kiirendada arendustegevust, ning aitab toetada kohalikke tootmistöökohti.

Kontserni tegevjuht Antonio Filosa, kes peaks neljapäeval esitlema uut äriplaani, ütles, et selle eesmärk on ära kasutada Euroopa turu nõudlust Euroopas toodetud väikeste ja stiilsete sõidukite järele, lisades, et elektriauto tuleb uue mudelina välja mitme kaubamärgi all.

Stellantis on väitnud, et Euroopa, kus ohutus- ja heitkoguste nõuded on uute autode hinda märkimisväärselt tõstnud, vajab uue põlvkonna lihtsustatud ja kulutõhusaid väikesõidukeid Jaapani "kei-autode" stiilis.

Eeskujuks Jaapani kei-autod

Kei-autod on Jaapanis traditsiooniliselt müüdavad linnasõidukid, millel on suuruse ja mootori piirangud ning madalamad maksu- ja kindlustuskulud. Need katavad märkimisväärse osa kohalikust turust.

Euroopa Komisjon on tunnustanud uut elektriautode segmenti selle eest, et sellele on potentsiaali edendada Euroopa disaini- ja tootmistöökohti ning toetada elektriautode laiemat kasutuselevõttu, eriti igapäevases linnaliikluses, teatas Stellantis teisipäeval.

Stellantis on hoiatanud, et ilma taskukohasemate elektriautodeta on Euroopa Liidu püüdlused nullheitega liikuvuse poole ohus, eriti madalama sissetulekuga tarbijate seas.

EL-is on turvaelemendid, näiteks andurid, mis tuvastavad juhi uinumise või SOS-nupu, nõutavad nii kõige väiksematel autodel kui ka suurematel maasturitel, millel on suurem mõju peamiselt lühikesteks linnasõitudeks kasutatavate odavate autode maksumusele.

Eeldatavate suurte mahtude tõttu peaks elektriauto aitama Stellantisel parandada oma alakasutatud tootmisvõimsust Euroopas, mille poole Filosa püüdleb ka koostöö laiendamise kaudu Hiina partneriga, autotootjaga Leapmotor.

Kaks ettevõtet teatasid mai alguses kahe mudeli ühistootmisest Hispaanias, samas kui Stellantis pakkus välja, et tootmiskoostöö Dongfengiga võiks laieneda Hiinast väljapoole.

Pomigliano tehas toodab mudeleid, sealhulgas Fiat Pandat, mille tootmine peaks jätkuma vähemalt 2030. aastani. Itaalia ametiühingud tervitasid teadaannet ja ütlesid avalduses, et uus tootmine peaks lõpuks võimaldama tehasel saavutada täistööhõive. Samuti tervitasid nad elektriauto eeldatavat hinda.