Sotsiaalminister Karmen Jolleri umbusaldusavaldusele allkirja andnud riigikogu liikmed leiavad, et minister Joller on ministriametist tulenevat positsiooni isiklikes huvides kuritarvitanud ning see on toonud kaasa usalduse kaotuse.

Umbusaldajate sõnul on Joller perearsti nimistut säilitades rikkunud seadust. Lisaks on nende sõnul Joller tervishoiuvaldkonna probleeme süvendanud, ja seda nii erihoolekandes kui ka laiemalt tervishoiu rahastamisel.

ERR avaldab umbusaldusavalduse teksti muutmata kujul:

Umbusaldusavaldus sotsiaalminister Karmen Jollerile

Avaldame umbusaldust sotsiaalminister Karmen Jollerile seoses tema tegevusega sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas, ministriametist tuleneva positsiooni kuritarvitamisel isiklikes huvides ning sellest tuleneva usalduse kaotusega.

Sotsiaalministri amet eeldab eeskujulikku seaduskuulekust, ausust, vastutustunnet ja avaliku huvi esikohale seadmist. Minister vastutab oma valitsemisala seaduste rakendamise ja riigiasutuste tegevuse eest ning peab oma käitumisega näitama, et seadused kehtivad kõigile ühetaoliselt. Karmen Jolleri tegevus on selgelt näidanud, et ta ei ole nendest põhimõtetest lähtunud.

Karmen Joller on alates 25. märtsist 2025 töötanud sotsiaalministrina, kuid säilitanud samal ajal enda nimel perearsti nimistu. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 37 lg 1 p 4 näeb perearsti pikaajalisele asendamisele ette üldjuhul kuni üheaastase tähtaja. Prokuratuuri avaldatud seisukoha kohaselt oli selle tähtaja ületamine vastuolus seaduses sätestatuga.

Eriti tõsiseks muudab olukorra asjaolu, et minister ei algatanud nimistust loobumist enne, kui tema tegevus avalikkuse tähelepanu alla sattus. Veelgi enam, avalikkusele teatavaks saanud teabe kohaselt oli ministri juhitav Sotsiaalministeerium algatanud seadusemuudatuse, millega sooviti võimaldada ministriametisse või muule valitavale ametikohale asunud perearstidel säilitada oma nimistu kogu ametiaja vältel.

Selline tegevus viitab selgelt, et minister kasutas oma ametipositsiooni selleks, et kujundada õigusruumi viisil, mis lahendaks tema enda tegevusest tuleneva probleemi. Isegi kui seadusemuudatuse algatamine ei kujuta endast iseenesest seaduserikkumist, on isikliku huvi ja avaliku võimu teostamise selline kokkupuutepunkt selge huvide konflikti tunnustega olukord. Ministri kohustus oleks olnud sellisest huvist taanduda, mitte kasutada oma poliitilist positsiooni enda olukorda puudutava regulatsiooni kujundamiseks.

Täiendavaid küsimusi tekitab Tervisekassa tegevus. Seadus ütleb selgelt, et nimistu võetakse perearstilt ära, kui pikaajaline asendamine ületab lubatud tähtaja. Olukorras, kus sotsiaalminister on ühtlasi Tervisekassa nõukogu esimees ja vastutab selle tegevuse eest, peab minister tagama, et järelevalve toimuks vastavalt kehtivale seadusele. See ei ole olnud tagatud.

Olukorra tõsidust kinnitab Eesti Arstide Liidu eestseisuse 19. novembri 2026. aasta avaldus, milles mõistetakse hukka Karmen Jolleri käitumine ning leitakse, et ta ei sobi sotsiaalministri ametisse. Arstide Liit rõhutab, et nii arstile kui ka ministrile kehtivad kõrged eetilised standardid. Tegemist on erakordselt tõsise hinnanguga ministri sobivusele, mille andis tema enda kutsevaldkonda esindav organisatsioon.

Sotsiaalministri ametikoht eeldab avalikkuse ja tervishoiuvaldkonna usaldust. Minister ei saa nõuda arstidelt seaduste ja kutse-eetika ranget järgimist, kui tema enda tegevus ei ole kooskõlas seadusega.

Küsimus ei ole enam üksnes perearsti nimistu säilitamises, vaid usalduses riigi ja tervishoiusüsteemi vastu. Kui ministrile kehtivad teistsugused reeglid kui teistele, kahjustab see õigusriigi põhimõtet ning inimeste usku riigivõimu aususse ja erapooletusse.

Viimased riigieelarved näitavad, et tervishoid ja sotsiaalvaldkond ei lähe praegusele valitsusele korda. Sotsiaalminister Karmen Jolleri ametiajal on süvenenud erihoolekande rahastuskriis ning halveneb tervishoiuteenuste kättesaadavus. Lisaks on ministri vastasseis tervishoiuvaldkonna ühendustega seadnud kahtluse alla tema suutlikkuse olulisi tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna reforme läbi viia.

Eriti kriitiline on olukord erihoolekandes, kus üle 2000 inimese ootab hädavajalikke teenuseid, paljud neist juba aastaid. Riigikohus on rõhutanud riigi kohustust tagada erivajadusega inimestele vajalik abi, kuid rahastuskriis on endiselt lahendamata. Erihoolekanne vajab 2027. aastal vähemalt 20 miljonit eurot lisaraha, sest senised rahastusotsused ei taga teenuste kättesaadavust abivajajatele ega võimalda maksta töötajatele väärilist palka. Sotsiaalministri ülesanne on kaitsta kõige haavatavamas olukorras inimesi, mitte leppida nende abita jätmisega.

Tõsised probleemid on ka tervishoius. Valitsuse kavandatud kokkuhoid pikendab ravijärjekordi ja halvendab arstiabi kättesaadavust. Pärast tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimiste nurjumist on töötajate liidud pöördunud riikliku lepitaja poole. Lisaks on 13 tervishoiuvaldkonna organisatsiooni kutsunud Riigikogu üles eraldama raviteenusteks täiendavalt 40 miljonit eurot, et parandada arstiabi kättesaadavust ja vältida ravijärjekordade pikenemist. Sotsiaalminister ei ole suutnud oma vastutusvaldkonna eest seista ning valitsuskoalitsioon hääletas riigieelarve menetlemisel maha kõik ettepanekud erihoolekande ja tervishoiu rahastamise parandamiseks.

Leiame, et Karmen Joller on oma tegevusega kahjustanud sotsiaalministri ametikoha usaldusväärsust, rikkunud seadust ja head tava, kasutades oma ametipositsiooni isikliku huvi teenistuses ning kaotanud usalduse, mis on ministrina jätkamiseks hädavajalik.

Kõigi eelpool loetletud põhjuste tõttu avaldame Eesti Vabariigi põhiseaduse § 65 punkti 13 ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 133 alusel sotsiaalminister Karmen Jollerile umbusaldust.