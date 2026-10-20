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FT: Iraani sõda suurendab USA ja Lõuna-Ameerika tähtsust energiaturul

Välismaa
Vaca Muerta kildamaardla Argentinas
Vaca Muerta kildamaardla Argentinas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Alexander Villegas
Välismaa

Ajalehe Financial Times andmetel mõistavad investorid üha enam, et Lähis-Ida tarnehäired võivad kujuneda pikaajaliseks ning nad otsivad seetõttu usaldusväärsemaid toormeallikaid. Washingtoni algatatud sõda vallandas seetõttu Põhja-ja Lõuna-Ameerikas nafta- ja gaasitootmise ning ekspordi buumi.

Uurimisfirma Rystad Energy andmetel kasvab Põhja- ja Lõuna-Ameerika nafta- ja gaasitoodang 2026. aasta lõpuks 10 protsenti. 

Venezuela ja Suriname on tänu lääne naftakontsernide investeeringutele suurendamas tootmist. Samuti suureneb naftatoodang USA-s, kus toornafta ja naftatoodete, sealhulgas diislikütuse, eksport Euroopasse, Aasiasse ja Okeaaniasse on kasvanud 15 protsenti.

Ka Argentinas ja Kanadas  hoogustub tootmine. Seitse kuud pärast Iraani sõja puhkemist on Trumpi administratsiooni välispoliitiline visioon, mida nimetatakse Donroe doktriiniks, teoks saamas.

Selle järgi peaksid Ameerika mandrid kujunema USA juhitud mõjusfääriks, millel on piisavalt energiaressursse, et tasakaalustada Lähis-Ida ja teiste maailma energiajõukeskuste mõju. 

Lähis-Ida vapustused on põhjustanud nafta, veeldatud maagaasi ja naftatoodete hindade pikaajalise tõusu ning ajendanud investoreid riske hajutama, sõlmides uusi tarnelepinguid ja suurendades investeeringuid Ameerikas.

"Isegi Pärsia lahe riigid püüavad mitmekesistada oma tegevust, investeerides Ameerikasse. See murrang raputab tarneahelaid ja loob uut regionaalset energiaarendust," ütles Ameerika energiaekspert Daniel Yergin. 

"Tootmise kasv läänepoolkeral on võtnud Pärsia lahe riikidelt, eriti Saudi Araabialt, võimaluse mõjutada keskpika perioodi hinnakujundust. Selles loos mängivad oma rolli nii Venezuela, Argentina, USA kui ka Kanada," ütles Rystad Energy analüütik Schreiner Parker.

Argentina president Javier Milei meelitab nüüd riiki naftatööstuse investeeringuid. Energiahiiglased Total ja Chevron kavandavad suuri investeeringuid, USA naftaparun Harold Hamm investeerib aga mitu miljardit Vaca Muerta kildamaardla projekti. 

"Minu arvates on ülemaailmse energiajulgeoleku tagamiseks äärmiselt oluline omada vastukaalu Lähis-Idast pärit tarnetele. Usun, et asjaolu, et USA ettevõtted investeerivad Lõuna-Ameerikasse ja suurendavad seal tootmist, tuleb Ameerikale tulevikus kasuks," ütles Hamm ajalehele Financial Times

Chevroni Argentina esinduse juht Ana Simonato ütles, et konflikt Lähis-Idas andis selge signaali, et tarneid tuleb mitmekesistada. 

"Seetõttu muutub Argentina ettevõtte ülemaailmses portfellis üha olulisemaks. Näeme, et ka sellised kohad nagu Kanada ja teised piirkonnad tõusevad esile paljulubavate sihtkohtadena," ütles Simonato.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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