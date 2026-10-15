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Allikas: USA kaalub varilaevastikule kehtestatud sanktsioonide leevendamist

Välismaa
Prantsuse merevägi saadab Venemaa varilaevastiku tankerit DF PEAK Réunioni saare lähistel
Prantsuse merevägi saadab Venemaa varilaevastiku tankerit DF PEAK Réunioni saare lähistel Autor/allikas: SCANPIX/AFP/RICHARD BOUHET
Välismaa

Trumpi administratsioon kaalub Venemaa, Iraani ja Venezuelaga seotud varilaevastiku tankeritele kehtestatud sanktsioonide leevendamist, et suurendada nafta ja naftatoodete transporti ning langetada rekordiliselt kõrgeid meretranspordi hindu, ütles kolmapäeval üks USA ametnik.

USA leevendas hiljuti Vene diislikütusele kehtestatud sanktsioone. Seda sammu kritiseerisid nii Ukraina, Euroopa riigid kui ka mitmed vabariiklastest senaatorid.

USA ametniku sõnul keskenduvad uued arutelud sellele, kas USA võiks lubada "legaalse nafta" vedu laevadel, millele on varem kehtestatud sanktsioonid. See tähendab toornaftat või naftatooteid, millele Washington ei ole sanktsioone kehtestanud. 

USA soovib, et Pärsia lahe piirkonnast jõuaks maailmaturule rohkem toornaftat ja rafineeritud naftatooteid. 

Analüüsifirma Energy Aspects andmetel rääkis USA energeetikaminister Chris Wright sel nädalal Ar-Riyad toimunud ülemaailmsel naftakongressil sellest, et Trumpi  administratsioon arutab võimalust leevendada sanktsioone varilaevastiku naftatankeritele. Selle eesmärk on vähendada rekordilisi veohindu. 

USA ametniku sõnul peaksid ettevõtted, kes soovivad sanktsioneeritud laevu kasutada, esitama selleks taotluse USA rahandusministeeriumile. Energeetikaministeeriumi kinnitusel ei aitaks varilaevastikku puudutavate sanktsioonide leevendamine Venemaal naftat või naftatooteid transportida

Energy Aspects hindab, et selline samm ei tooks tõenäoliselt kaasa meretranspordi hindade laialdast langust. Paljud varilaevastiku tankerid on vanad ja halvasti hooldatud. Lisaks piiravad nende kasutamist Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kindlustusreeglid. Piirangute leevendamine avaldaks suurimat mõju Pärsia lahe piirkonnas, kus tankerite liiklus Hormuzi väinas võib mõnevõrra suureneda.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

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