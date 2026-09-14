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Lähis-Ida konfliktide laienemine ohustab üha enam globaalset energiavarustust

Välismaa
Jeemeni huthi mässulised
Jeemeni huthi mässulised Autor/allikas: SCANPIX/EPA/HOUTHI MILITARY MEDIA CENTER HANDOUT
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA ja Iraani vaheline konflikt käivitas ahelreaktsiooni, mille käigus alustasid Jeemeni huthi mässulised pealetungi. Lähis-Ida piirkonnas kasvav ebastabiilsus kujutab nüüd endast üha suuremat ohtu globaalsele energiavarustusele.

Iraani toetatud huthid on hõivanud olulised alad Bab el-Mandebi väina ümbruses, sealhulgas strateegilise Mocha sadamalinna ja Perimi saare. 

Lisaks Hormuzi väinale suudab Iraan nüüd ohustada ka teist olulist laevateed. Saudi Araabial on nüüd üha vähem võimalusi oma nafta transportimiseks ning nii kuningriigi naftaeksport kui ka -tootmine on juba langenud.

Iraani ametnikud on samas teatanud, et laevaliiklust ei taastata enne, kui kõik piirkonna konfliktid on lahendatud. Seega peavad Pärsia lahe riigid, mis lootsid sõja kiirele lõppemisele, nüüd leppima, et USA on nad tõmmanud konflikti, mis võib kesta aastaid, vahendas The Wall Street Journal

"See pole vaid Jeemenit puudutav lugu. Washingtoni lähenemine Iraanile on tuginenud püüdele vastast otsese sõjalise ja majandusliku survega kurnata, eeldades samal ajal, et olukord laiemas piirkonnas püsib kontrolli all. See eeldus püsis algusest peale habrastel alustel," ütles Briti mõttekoja RUSI vanemteadur H.A. Hellyer. 

Samas üritab USA vältida teise rinde avamist, kuna riigi sõjavägi on Iraani konflikti tõttu juba tugeva surve all. USA on siiski toetanud Saudi Araabiat luureinfo ja sõjaliste nõustajatega.

Saudi Araabiat külastas ka USA Lähis-Ida vägede ülem admiral Brad Cooper. Trump väitis samal ajal möödunud laupäeval, et olukord on kontrolli all.

Huthid on viimastel kuudel sõjaliselt edu saavutanud. Nende pealetungile aitas kaasa asjaolu, et nad suutsid pealt kuulata Saudi Araabia toetatud võitlejate sidepidamist. 

Allikate sõnul kuulasid huthid pealt vastaste ohvitseride telefonikõnesid, mis andis neile ülevaate nende plaanidest. Samuti võtsid huthid ühendust lahinguväljal viibivate vastaspoole võitlejatega ja kutsusid neid üles alistuma. Kohapeal viibinud inimesed märkisid, et selline taktika tekitas lahinguväljal kaost ja segadust.

Saudi Araabia ametnikud püüavad nüüd välja selgitada, kui suurt rolli mängis Iraan huthide pealetungis. Huthid muutusid agressiivsemaks juba juuli alguses, mil Iraani ja USA vaheline ajutine rahulepe hakkas murenema.

"Nüüd, mil riigid ja ettevõtted on investeerinud lahendustesse, mis võimaldavad Hormuzi väinast mööda pääseda, on Iraani juhitud võrgustik oma tegevust intensiivistanud ega luba piirkonnal ilma võitluseta tarneid mitmekesistada," ütles USA julgeolekuanalüütik Behnam Ben Taleblu.

Saudi Araabia teatas veel möödunud reedel, et peatas ajutiselt ida-lääne suunalise naftajuhtme töö pärast Jeemeni huthide droonirünnakut. Kuna laevaliiklus Hormuzi väinas on häiritud, on see naftajuhe muutunud üha olulisemaks. Selle töö peatamine suurendab taas muret võimalike tarnehäirete pärast.

Pinged Lähis-Idas kergitavad nüüd nafta hinda ning rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind ületas esmaspäeva hommikul 107 dollari piiri. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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