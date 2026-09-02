USA energiahiiglane investeerib Venezuelasse seitse miljardit dollarit

USA energiahiiglane Chevron teatas, et investeerib järgmise viie aasta jooksul Venezuelasse ligi seitse miljardit dollarit. Investeeringu raames peaks Chevron kahekordistama oma tootmist Venezuela naftaväljadel.

Chevron teatas, et lisab oma koostöösse Venezuela riikliku naftafirmaga PDVSA kaks uut maardlat Orinoco piirkonnas.

"Meie laienenud positsioon peegeldab meie usku riigi suurde ressursipotentsiaali ja selle võimesse konkureerida investeeringute nimel meie portfellis veel aastakümneid," ütles Chevroni tegevjuht Mike Wirth.

Chevron on praegu ainus suur USA naftafirma, mis Venezuelas aktiivselt tegutseb. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid samas, et ka mitmed teised nafta- ja gaasiettevõtete juhid peaksid lähiajal Caracases tootmislepingutele alla kirjutama. Praegu viibib Venezuelas ka USA energiaminister Chris Wright, vahendas The Wall Street Journal.

Venezuela naftatoodang on praegu umbes 1,1 miljonit barrelit päevas, kuna Hugo Chávezi ja Nicolás Maduro režiimide ajal langes riigi naftatööstus sügavasse kriisi.

Pärast Maduro võimult kõrvaldamist on USA otsinud viise Venezuela naftatoodangu suurendamiseks. Möödunud nädalal teatas Trump ka Venezuelaga sõlmitud suurest naftaleppest.

Trumpi administratsioon survestab nüüd USA energiafirmasid Venezuelasse investeerima, püüdes suurendada naftatootmist läänepoolkeral ja tagada Ühendriikide rafineerimistehastele rohkem toornaftat.