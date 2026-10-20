Hinrikus: pole ühtki valdkonda, kuhu tehisaru ei tungiks

Tehisaru jõuab lõpuks igasse valdkonda ning seda tuleb näha kui uute võimaluste teket – näiteks saaks tehisaru ja infotehnoloogia abil oma suhteliselt kesist tootlikkust tõsta Eesti tööstus, ütles "Esimeses stuudios" investor ja ettevõtja Taavet Hinrikus.

"Ma arvan, et AI jõuab igasse valdkonda, me oleme väga kiire muutuse üsna alguses, et ma arvan, et need küsimused, mis on sinu (saatejuhi Andres Kuuse – toim.) ees, neid aitab sul koostada AI juba järgmistel kuudel, ja ei ole ühtegi töövaldkonda, kuhu see ei tungiks," lausus Hinrikus.

Hinrikuse sõnul on AI ehk tehisaru oskused olulised Eesti tööstuse tootlikkuse tõstmisel.

"Meie tööstuse tootlikkus on alla keskmise ja see on, ma arvan, piinlik. Aga üks viis, kuidas seda vaadata, on see, et kõik need IT-oskused, mis meil Eestis on, need on väga palju koondunud meie tehnoloogiasektorisse. Ja tänu sellele meil on 12 ükssarvikut ja selles läheb kõik hästi. Aga meil on palju vähem IT-oskustega inimesi tööl tavamajanduses ja ma arvan, see on see, kuhu me peaksime palju rohkem tähelepanu pöörama, et kuidas me saaksime tavamajandusse viia tükk maad rohkem tehnoloogilisi teadmisi," lausus ta.

"Kui me lähme ajas tagasi, sul oli vaja viie- või kuueliikmelist meeskonda, et midagi teha, olgu sul on näiteks tootmisettevõte. Sul on vaja mingit programmi, sul on vaja viie-kuueliikmelist tiimi ja see on päris suur keerukus, et sinna jõuda, palgata neid, juhtida. Täna sul on üks inimene, kes AI abil teeb sama töö ära ja ma arvan, et meil on vaja, et kõigele – põllumajandus, turismisektor, energeetika, tootmine – on vaja saada AI oskused sisse," lisas Hinrikus.

See, et tehisaru arenguga maailm kiiresti muutub, pole negatiivne nähe, vaid uute võimaluste teke, nentis ta.

"Võib-olla hakkavad mingid töökohad kaduma. Täna küll veel statistika seda ei näita, aga teistpidi tekib palju uusi töökohti, nii nagu praegu on uued töökohad, nagu juutuuber, nagu droonipiloot – asjad, mida me kümne aasta eest ei teadnud. Ja kui me mõtleme kümme aastat edasi, mis töökohad siis on, me ei tea neid veel, aga neid saab olema kindlasti palju," ütles Hinrikus.

Hinrikus on börsileminekut plaaniva tehisaruhiiglase Anthropicu üks osanikke, nagu ka Jaan Tallinn, kes on muu hulgas silma paistnud tehisaru arendamise ja arenguga seotud ohtude eest hoiatamisega. Hinrikus nentis, et ta jagab neid muresid.

"Juba on näha olnud AI-st tulenevaid ohte ja õnnetusi ja kindlasti juhtub veel õnnetusi. Selles ma ei kahtle, tuleks loota, et need ei ole väga suured (õnnetused). Võib-olla ma olen oma loomult natuke rohkem optimist ja loodan, et inimkonna geniaalsus suudab meid päästa halvimast," lausus ta.

"Teistpidi, meil on ka varem olnud maailmas ohtlikke olukordi, kust me oleme välja arenenud. Võib-olla tänapäeval me oleme liiga vähe pannud tähelepanu AI ohtude manageerimisele. Võtame kas või Anthropicu: nemad hästi kähku arendavad oma võimekusi, aga nad pole nii palju pannud energiat, et arendada kaitserežiime. Ma arvan, et kui me paneme sama palju fookust sinna, siis võib loota, et me suudame vältida halvimat," lisas Hinrikus.

Anthropicu börsilemineku kohta märkis Hinrikus, et kui see lõpuks juhtub, ei tähenda, et see oluliselt mõjutab tehisaru arengut.

"See ei pidurda ega kiirenda (arengut), ma arvan, et see võib-olla natuke toob kapitali tagasi, mis investeeritakse uutesse ettevõtetesse," ütles ta.