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Anthropic loodab IPO-ga kasvatada ettevõtte väärtust 2 triljoni dollarini

Majandus
Anthropicu logo tehnoloogiatippkohtumisel Dreamforce 2026 San Franciscos
Anthropicu logo tehnoloogiatippkohtumisel Dreamforce 2026 San Franciscos Autor/allikas: SCANPIX/Reuters/Carlos Barria
Majandus

USA tehisintellekti ettevõtte Anthropic plaanib minna börsile novembris ja loodab aktsiate enampakkumisega kasvatada ettevõtte väärtust 2 triljoni dollarini, selgub lekkinud prospektist, kust saab esimest korda ülevaate ettevõtte majandusnäitajatest ja plaanidest.

Tehnoloogiaettevõtte Anthropic loodud on tehisaru juturobot Claude, mis toimib sarnaselt nagu Chat GPT või Google'i Gemini. Claude on eelkõige levinud programmeerijate seas koodikirjutamise abimehena.

Peale Anthropicu plaani börsile minna ei ole olnud muid detaile teada. Uudisteagentuur Reuters on aga näinud lekkinud prospekti, mis annab investoritele ülevaate ettevõtte finantsseisust ja tegevusega seotud riskidest.

Muu hulgas hoiatab Anthropic investoreid, et AI areng võib kujutada eksistentsiaalset ohtu inimkonnale, kuigi just selle pealt püüab ettevõte raha teenida. Prospektis seisab, et nende enda AI-mudelid võivad enesesäilitamiseks käituda ettearvamatult, näiteks püüda vältida väljalülitamist, varjata või manipuleerida informatsiooni ning tegeleda väljapressimisega. 

Prospektis ettevõtte tegevuse riskide esiletoomine on tavapärane, kuid vähesed on hoiatanud, et nende tehnoloogia võib inimkonna hävitada.

Reuters vahendab, et eelmisel aastal oli Antrhopicu puhaskahjum 42 miljardit dollarit. Ettevõte on kiirelt kasvanud, kuid ka kõvasti raha põletanud. 2025. aastal kasvas müügitulu 12 korda pea 4,6 miljardi dollarini, samas kui ärikahjum ületas 8 miljardit dollarit.

Anthropic teatas, et peaaegu veerand möödunud aasta tuludest pärines vaid kahelt kliendilt. Riskifaktorite all hoiatati, et paljud suuremad kliendid ei ole seotud pikaajaliste lepingutega ning võivad kulutusi vähendada või need täielikult peatada.

Reutersi andmetel toimub Anthropicu aktsiate avalik esmapakkumine tõenäoliselt novembrikuus pärast vahevalimisi USA-s. IPO-ga loodab ettevõte kasvatada oma väärtuse 2 triljoni dollarini. Maikuus hinnati ettevõtte väärtuseks 965 miljardit.

Tegevjuht Dario Amodei on koos konkurentidega kutsunud üles aeglustama tehisintellekti süsteemide arendamist. Sellest hoolimata tõi Anthropic möödunud nädalad turule uue, veel võimsama tehisarumudeli. Konkurent Open AI aga tühistas oktoobrisse plaanitud järgmise põlvkonna tehisaru mudeli väljalaskmise, sest see ei vastanud ettevõrre turvastandarditele.

Eelmisel nädalal kinnitas Amodei ÜRO julgeolekunõukogus, et ettevõte pingutab oma süsteemide turvalisemaks muutmise nimel.

"Me mõistame, et kui tehisaru mudelid muutuvad järjest võimsamaks, on vaja veelgi rangemaid turvastandardeid. Püüame alati täiustada oma turvalisust, mudeli õpetamise praktikaid ja väärkasutuse vältimise viise. Võtame hoogu maha nii palju kui vaja, et veenduda, et iga meie välja lastud AI-tehnoloogia on tegelikult ka turvaline," ütles Amodei.

Teisipäeval kohtub USA president Donald Trump tehnoloogiaettevõtete juhtidega, kelle seas ka Amodei, et arutada tehisaru arengut. Trump ei ole seni AI-ohte tõsiselt võtnud, vaid rõhutanud, et USA peab säilitama konkurentsieelise Hiina ees.

"Me oleme umbes aasta, võib-olla poolteist aastat Hiinast ees. Kolmandal kohal ei ole kedagi, oleme ainult meie ja Hiina. Oleme pisut eespool. Rääkisin sellest veidi ka president Xiga. See ei olnud meie vestluse teema, sest kui sa selle teema avad, siis sa annad eelise käest. Kuid ma räägin Dario ja teistega, nagu te teate, meil on teisipäeval väga suur kohtumine, kuhu kõik tulevad ja see on väga oluline," rääkis Trump.

Anthropicu turvalisuse teadur Evan Hubinger hindas, et on rohkem kui kümneprotsendine tõenäosus, et tehisintellekt tapab inimese lähema kümnendi jooksul. Midagi sarnast on öelnud ka tema endine kolleeg Jacob Coxon.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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