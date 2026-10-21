HS-i küsitlus: Põlissoomlased suurendasid toetust

Soome erakonna Põlissoomlased toetus on veelgi kasvanud, selgus ajalehe Helsingin Sanomat küsitluse tulemustest.

Valitsuse suuruselt teine erakond Põlissoomlased vähendab vahet peaministripartei Koonderakonnaga ning parteide toetuse vahe on nüüd alla ühe protsendipunkti.

Põlissoomlaste toetus on praegu 15,3 protsenti, samas kui Koonderakonna populaarsus on langenud 16,2 protsendini.

Põlissoomlaste toetus tõusis eelmise kuu HS-i küsitluses 15 protsendini. Juba toona olid Põlissoomlaste ja Koonderakonna toetusnumbrid selle valimisperioodi kõige lähedasemad.

Peamine opositsioonierakond Sotsiaaldemokraatlik Partei (SDP) on ka oktoobrikuises HS-i küsitluses populaarseim erakond 23,3-protsendise toetusega.

Võrreldes eelmise HS-i küsitlusega on muutused toetusnumbrites väikesed. Opositsiooniline Keskerakond on neljandal kohal 13,8 protsendiga, neile järgnevad Vasakliit 11,6 protsendiga ning Rohelised 8,6 protsendiga.

Valitsusse kuuluva Rootsi Rahvapartei (RKP) toetus on 4,0 protsenti ja Kristlike Demokraatide toetus 2,8 protsenti.