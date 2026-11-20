Reitingute tabelis alates oktoobrist teist kohta hoidva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus oli novembris 20,5 protsenti. Kolmandal kohal püsiva Isamaa toetus oli 18,9 protsenti. Emori uuringuekspert Aivar Voog nentis, et sotside ja Isamaa reiting jäi novembris oktoobriga võrreldes praktiliselt samale tasemele.

Neljandal kohal jätkab EKRE 13,8-protsendilise toetusega, mis on samuti eelmise kuuga võrreldes sisuliselt muutumatu.

Mõnevõrra langesid novembris Reformierakonna ja Parempoolsete reitingud. Viiendal kohal oleva Reformierakonna toetus vähenes oktoobrikuu 14,2 protsendilt 10,9 protsendini ning kuuendal kohal olevate Parempoolsete toetus kahanes varasema kuu 6,5 protsendilt 5,5 protsendini.

"Reformierakond ei ole suutnud säilitada suvekuudel alanud mõõdukat reitingu taastumist. Erakonna toetuse langus langeb ajaliselt kokku mitme tuntud reformierakondlase aktiivsest poliitikast taandumisega," lausus Voog.

Ülejäänud erakondade toetus jääb selgelt alla valimiskünnise. Näiteks erakonna Eesti 200 reiting oli novembris 1,5 protsenti, sellest eespool oli erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid 1,6 protsendiga. Kohe Eesti 200 kannul oli novembris aga 1,4-protsendise toetusega erakond Eestimaa Rohelised.

Valitsuskoalitsiooni summaarne toetus langes taas 12 protsendi tasemele.

Oktoobris 27 protsendini kahanenud erakondliku eelistuseta ehk "ei oska öelda" vastajate osakaal kerkis novembris taas 29,7 protsendini.

Kui eelistuseta vastajad arvesse võtta, toetas novembris Keskerakonda 18,3 protsenti, SDE-d 13,9 protsenti, Isamaad 12,9 protsenti, EKRE-t 9,7, Reformierakonda 7,5 protsenti, Parempoolseid 3,9 protsenti ja erakonda Eesti 200 1,1 protsenti.

Keskerakond eriti menukas naiste seas

Keskerakonna reiting on kasvanud nüüdseks kaks kuud järjest, kokku enam kui seitse protsendipunkti. Voog märkis, et Keskerakonna toetus tõusis novembris eelkõige naiste seas varasemalt 21 protsendilt 29 protsendile. Meeste seas jäi Keskerakonna toetus novembris enam-vähem eelmise kuu tasemele (19 protsenti). Meeste hulgas on liider Isamaa 21 protsendiga.

Novembris paranes Keskerakonna positsioon nii eestlaste kui ka muust rahvusest valijate hulgas. Eestlaste seas on Keskerakonna toetajaid 13 protsenti (oktoobris 9,5) ja muust rahvusest toetajaid 71 protsenti (oktoobris 63 protsenti). Huvitav on siinkohal märkida, et 13 protsendi ligi, täpsemalt 12,7 protsenti on ka Reformierakonna toetus eestlaste seas.

"Keskerakonna toetuse kasv eelkõige naiste hulgas võib viidata sellele, et erakonna positsiooni on mõjutanud erakonnaliidri aktiivsus väljaspool tavapäraseid poliitilisi teemasid," ütles Voog.

Nooremate valijate seas on kõige populaarsem Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mida vanuserühmas 18-24 aastat ja 25-34 aastat toetab vastavalt 32 ja 31 protsenti vastanutest. Järgmistes vanusegruppides on populaarseim Keskerakond ning Isamaa on liider 75-aastaste ja vanemate inimeste hulgas.

Eestlased toetavad praegu enim sotsiaaldemokraate (25 protsenti), järgneb Isamaa 23-protsendise toetusega.

Emor küsitles veebi ja telefoni teel 9.-18. novembrini 1453 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,2 protsenti. Lähemalt saab reitingute kohta lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Kell 11 kommenteerivad ERR-i portaali erisaates värskeid uuringutulemusi Aivar Voog Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Johannes Voltri ja Aleksander Krjukov.