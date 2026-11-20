"Muidugi ei välista ma midagi, kuid see on küsimus, mida tuleb uuesti kaaluda siis, kui Petteri Orpo peaks tagasi astuma või kui toimub erakonna kongress. Igal juhul olen nendel valimistel soomlaste jaoks olemas," ütles Valtonen.

Valtonen kinnitas, et kandideerib järgmise aasta kevadel toimuvatel Soome parlamendivalimistel.

Koonderakonna toetus on langenud viimaste aastakümnete madalaimale tasemele. Yle värske küsitluse järgi toetab erakonda 15,4 protsenti valijatest, samas kui ajalehe Helsingin Sanomat küsitluses oli toetus 15,6 protsenti, mis on madalaim näitaja alates 1991. aastast, mil ajaleht hakkas erakondade toetust mõõtma.

Yle poliitikatoimetaja Ari Hakahuhta kirjutas novembri alguses avaldatud analüüsis, et Petteri Orpo aeg Koonderakonna esimehena on jõudnud lõpusirgele.