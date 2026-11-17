Turu-uuringute novembrikuise erakondade toetusuuringu andmetel juhib reitingutabelit Keskerakond, mida toetas 23 protsenti valimiseelistust omavatest täisealistest Eesti kodanikest. Kuuga Keskerakonna reiting ei muutunud.

Teisele kohale Turu-uuringute küsitluses tõusis Sotsiaaldemokraatlik Erakond 20 protsendiga. Nende toetus kasvas oktoobriga võrreldes lausa kuue protsendipunkti võrra.

Kolmandale kohale langes Isamaa, mida toetas 18 protsenti ehk protsendipunkti võrra vähem kui oktoobris.

Neljandal kohal novembris oli Turu-uuringute küsitluses EKRE 14 protsendiga. Kuu varem oli EKRE toetus samas küsitluses 18 protsenti ehk kuises võrdluses oli EKRE langus suurim.

Reformierakonna toetus langes novembris üheksale protsendile. Kuu varem oli peaministripartei toetus 10 protsenti.

Teise võimupartei Eesti 200 toetus langes oktoobri kahelt protsendilt novembris ühele protsendile.

Parlamendivälistest erakondadest ületaksid praegu valimiskünnise Parempoolsed, mille toetus oli novembris seitse protsenti (oktoobris kaheksa). Ülejäänud erakondade toetusnäitajad jäid vahemikku 0–1 protsenti.

Opositsioonierakondade kogutoetus oli novembris 75 protsenti ja valitsusliidu parteidel 10 protsenti.

Turu-uuringute küsitlustulemused on sarnased viimase Emori küsitlusega, mis näitas Keskerakonnale toetust 21 protsenti, SDE-le 20 protsenti, Isamaale 19 protsenti, EKRE-le 14 protsenti, Reformierakonnale 14 protsenti, Parempoolsetele seitse protsenti ja Eesti 200-le kaks protsenti.

Kolmapäeval avalikustab oma värske uuringu kolmas uuringufirma Norstat, mis teeb küsitlusi Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel. Eelmisel nädalal oli nende küsitluses esikohal Keskerakond Isamaa ja SDE ees. Kuid vahe Keskerakonna ja Isamaa vahel kasvas ning omakorda Isamaa ja SDE vahel kahanes ehk kokkuvõtlikult on tendents kolme uuringufirma küsitlustes sama.

Lisaks erakondade toetustele mõõtsid Turu-uuringud Delfi tellimusel novembris ka toetust peaministrikandidaatidele. Esimest korda oli selle uuringufirma küsitluses sees SDE peaministrikandidaadi Jonatan Vseviovi nimi, kes tõusis 19 protsendiga kohe teisele kohale.

Temast jäi napilt ettepoole vaid Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart 20 protsendiga. Isamaa esimees Urmas Reinsalu langes aga kolmandaks 15 protsendiga. Reinsalu oli varem pikalt populaarseim peaministrikandidaat.

Martin Helmet (EKRE) tahaks peaministrina näha 10 protsenti (oktoobris 13), Kristen Michalit (Reformierakond) ja Lavly Perlingut (Parempoolsed) mõlemat kuus protsenti. Kui Michali toetus on olnud ka varem sama madalal tasemel, siis Perlingu toetus oli olnud eelneval kolmel kuul alati 10 protsendi juures ehk Vseviov on võtnud temalt toetajaid.

Turu-uuringute küsitlus toimus perioodil 5.–11. novembrini. Üle-eestiliselt küsitleti 878 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest kolmandik koguti telefoni- ja 2/3 veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad (valimiseelistust omas 76 protsenti küsitletutest.